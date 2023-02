F1-update: Concepten Red Bull en Ferrari in nieuwe Alfa, Audi-project krijgt vorm

Sauber gaat het laatste jaar met Alfa Romeo tegemoet. Op rijdersvlak overheerst stabiliteit en technisch geldt dat ook voor een grootste deel. Zo noemen alle kopstukken de C43 een doorontwikkeling van de 2022-auto. Vooral aan de voorkant is dat het geval. Volgens Jan Monchaux vergen grote aanpassingen aan de voorkant relatief veel windtunnelruns - die nou eenmaal beperkt zijn - en levert het relatief weinig rondetijd op. Alfa Romeo-Sauber heeft de tijd en moeite daardoor vooral in de achterste helft van de auto gestoken. Deze omslag begint al bij de sidepods, die qua inlets bijzonder veel aan de Ferrari van vorig jaar doen denken.

Verder naar achteren zijn er vooral gelijkenissen met Red Bull. Zo is de in het oog springende boekenplank gekopieerd en zijn de scherp naar achteren aflopende sidepods ook geïnspireerd op de RB18. Gevolg is dat de koeling is aangepast, met nu koelopeningen op de boekenplank en de sidepods. Ook de achterwielophanging is anders, vooral om de luchtstroom naar achteren minder in de weg te zetten dan vorig jaar. Samenvattend is voor de achterkant van de auto de aerodynamische filosofie van Red Bull dus overgenomen, met nagenoeg alle aanpassingen die daarbij horen.

Toch zullen de komende seizoenen een soort overgangsjaren worden voor Sauber. De blik is intern al voor een deel op 2026 gericht, als Audi instapt en Sauber een soort Audi-fabrieksteam wordt. Andreas Seidl is nu al present als CEO om die transitie vorm te geven. Zo werkt Audi in Neuburg an der Donau volop aan het motorproject, maar moet het chassis straks ook op niveau zijn. Audi breidt de motorfaciliteit momenteel uit, investeert in onder meer hypermoderne testbanken en wil in totaal ongeveer 300 mensen extra aannemen. Voor een goed totaalpakket heeft het merk ook alvast een minderheidsbelang in de Sauber Group genomen en mag Seidl jarenlang kneden, waarbij het overigens niet is uitgesloten dat hij in 2026 'gewoon' weer zelf aan de pitmuur zit als teambaas. Nog veel meer over Audi en natuurlijk de nieuwe Alfa is in de video bovenaan deze pagina te vinden!

