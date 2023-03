Wat F1 heeft gedaan om de tv-registratie te verbeteren voor 2023

De Formule 1 probeert altijd om op technisch vlak te innoveren met hoe de sport in beeld wordt gebracht op televisie. Ook voor 2023 heeft men geprobeerd om de ervaring van de kijkers thuis te verbeteren. De grootste veranderingen vonden achter de schermen plaats. Zo is de productiefaciliteit in het Britse Biggin Hill deze winter grondig gerenoveerd, zodat die weer helemaal bij de tijd is. Tegelijkertijd heeft F1 ook enkele veranderingen doorgevoerd die wél zichtbaar zijn in de televisie-uitzendingen.

Deze winter heeft F1 gekeken naar wat er verbeterd kon worden aan de manier waarop de sessies en races in beeld worden gebracht. Dat werk is nu achter de rug en dus kunnen de vernieuwingen langzaam maar zeker uitgerold worden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van enkele innovatieve technologieën. We nemen onder de loep wat de fans dit jaar kunnen verwachten.

Slow motions met kunstmatige intelligentie

De beeldkwaliteit van de slow motion van de botsing tussen Alonso en Stroll is verbeterd met kunstmatige intelligentie. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Een van de verbeteringen die wellicht niet direct gaat opvallen, is de komst van slow motion-herhalingen waarvan de beeldkwaliteit verbeterd is met kunstmatige intelligentie. Voorheen leunde de Formule 1 daarvoor uitsluitend op het gebruik van super slow motion camera's, die werden ingezet op punten waar een langzamere afspeelsnelheid voor extra inzichten zorgde. Deze camera's kosten echter zo'n 450.000 euro per stuk, waardoor ze niet in iedere bocht van ieder circuit gebruikt kunnen worden. Vaak worden grote incidenten hierdoor niet geregistreerd met deze camera's, waardoor de vertraagde herhalingen er - vooral met een resolutie van 4K - soms vrij schokkerig oogden.

Om daar verandering in te brengen, heeft F1 gekeken naar het toevoegen van kunstmatige intelligentie. Het systeem verwerkt de beelden van de normale camera's, maar door het slim invullen van de ontbrekende frames - iets wat interpolatie wordt genoemd - komen er uiteindelijk toch vloeiend lopende herhalingen uit. F1 heeft dit systeem afgelopen jaar bij de GP van de Verenigde Staten getest en onder meer gebruikt bij de botsing van Lance Stroll en Fernando Alonso, waarbij laatstgenoemde beide voorwielen los zag komen van de grond. Na deze succesvolle test is besloten om de kunstmatige intelligentie in 2023 bij alle races in te zetten. "Het is een heel slim systeem", zegt Dean Locke, die bij F1 over media en de uitzendingen gaat. "We kunnen al onze camera's high motion maken, maar het is van een ander niveau dat we dit live kunnen doen."

Enhanced audio

Fans, crowd at Dutch F1 race Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Naast beeld is ook het geluid een belangrijke factor om de spanning en de sfeer bij de races in de huiskamers te krijgen. Zodoende heeft F1 voor 2023 ook verbeteringen doorgevoerd aan de audio. De live-uitzending moet net zo spannend gaan klinken als de ervaring die kijkers voorgeschoteld krijgen bij de Netflix-serie Drive to Survive of andere shows na afloop van de races. Daarom wordt er het een en ander aangepast, vertelt Locke. "Als er ingeschakeld wordt bij een reguliere F1-uitzending, dan verwacht men dat het net zo klinkt als in Drive to Survive. Daarom hebben we besloten dat we moeten doen wat we kunnen qua upgrades. We bekijken hoe we dat kunnen doen."

Een deel van de verbeteringen moeten voortkomen uit het herpositioneren van de microfoons langs het circuits. Zo worden enkele microfoons zelfs omgedraaid om meer geluid vanuit het publiek op te vangen. Ook wordt gepoogd om het geluid van de auto's beter naar voren te laten komen. Dat kan door middel van extra microfoons in de camera's langs de baan, maar ook door beter gebruik te maken van het geluid van de zijkant van de baan als de auto's voorbij komen rijden.

Graphics met augmented reality

Prototype graphics Foto: FOM

Vorig jaar heeft F1 de beelden van de onboardcamera's al verbeterd door daar graphics met augmented reality aan toe te voegen. Die graphics bestonden uit een visualisatie van de afstand tussen de coureur met de onboardcamera en de coureur die opgejaagd wordt, inclusief informatie over de identiteit van de rijders en de snelheid. Dit bleek een succes en daarom is besloten om de technologie te verbeteren, zodat dit ook over de helikopterbeelden gelegd kan worden. Dit kan volgens Locke erg nuttig zijn bij het benadrukken van een kleiner wordend gat wanneer een coureur de pits bezoekt. "Misschien kunnen we een stukje elastiek maken, zodat je een auto in de pits ziet komen en je de auto die het gat moet dichten achtervolgt. Daarbij kunnen we de teruglopende tijd tussen de twee weergeven."

Nieuwe standpunten voor onboardcamera's

Prototype graphics Foto: FOM

Vorig jaar introduceerde F1 al enkele vernieuwingen wat betreft de positionering van de onboardcamera's, onder meer met de helmcamera's. Die worden dit jaar de standaard, waardoor de zendgemachtigden meer opties krijgen. Op dit moment wordt het aantal helmcamera's nog beperkt tot zes of acht rijders per race, waarbij deze beelden een aanvulling vormen op de reguliere onboardcamera's. Ook de gyroscopische camera, die Carlos Sainz afgelopen jaar bij de GP van Nederland uitprobeerde, keert dit jaar terug op circuits waar diverse bochten met camber liggen. Ook wil F1 nog meer gaan doen met kleine camera's binnen in de cockpit, zoals de camera bij de pedalen die vorig jaar zijn herintrede deed.

Doordat de pedaalcamera vorig jaar in de smaak viel, is F1 van plan om dit jaar ook te experimenteren door de camera's op andere posities te plaatsen. "Sommige teams zijn enorm betrokken om ons daarmee te helpen", zegt Locke. Daarnaast moet F1 dit jaar door technologische verbeteringen in staat zijn om onboardbeelden te kunnen laten zien dan in het verleden het geval was. Tot dusver konden sommige beelden die niet live werden uitgezonden pas op maandag opgehaald worden, maar door de veranderingen moeten alle beelden nu beschikbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn.

Versimpelde graphics en komst 'dilemma-moment'

Prototype graphics Foto: FOM

De Formule 1 heeft afgelopen winter alle graphics goed onder de loep genomen. De conclusie: sommige elementen, zoals de AWS-data, waren voor de kijkers te gecompliceerd om te begrijpen als er actie op de baan was. Zodoende is besloten om de graphics te versimpelen voor 2023, zodat die makkelijker te begrijpen zijn - dat geldt voor onder meer meldingen van incidenten op de baan, nieuwe topsnelheden en of DRS wel of niet is ingeschakeld.

Later dit jaar gaat F1 nog een nieuwe graphic lanceren genaamd 'dilemma-moment'. De FOM bereidt dan een vraagstuk voor waar commentatoren het over kunnen hebben tijdens hun verslag en waar fans mogelijk over kunnen stemmen. Dit kan bijvoorbeeld draaien om de vraag of een coureur wel of niet een extra pitstop moet maken, of welke bandencompound er gekozen moet worden bij de laatste pitstop. "We gaan de commentatoren inlichten en geven ze enkele seconden van tevoren een waarschuwing", legt Locke uit. "Aan het eind van de race kunnen we de vraag dan beantwoorden: als de coureur een pitstop had gemaakt, dan had diegene bijvoorbeeld vier plaatsen gewonnen."

Maar de drones keren niet terug...

Prototype graphics Foto: FOM

Toch is er één innovatie die F1 in 2022 introduceerde, die de fans in 2023 niet terug gaan zien. Er werd met drones geëxperimenteerd om betere beelden vanuit de lucht te kunnen maken, maar dat leverde bij de Spaanse Grand Prix niet de gehoopte resultaten op. Bij de Amerikaanse GP ging dat al beter, maar toch heeft F1 besloten dat de drones niet past bij de eisen van een razendsnelle sport als F1. "De drones zijn niet snel genoeg", verklaart Locke. "Ze zijn briljant voor andere sporten en sporten die geen helikopter kunnen bekostigen, maar wij zijn gewoon veel te snel. De technologie gaat met grote stappen vooruit, maar we zetten dit in de ijskast totdat wij het goed genoeg kunnen doen. We willen niet iets doen dat er niet uitziet. Bij sommige races gaan we wat meer proeven doen, maar we wachten eigenlijk totdat de heel snelle drones ons bij kunnen houden."

Prototype graphics Foto: FOM