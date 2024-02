F1 TV haalt optie voor voordelig Pro-jaarabonnement weg

Voor Nederlandse Formule 1-fans zijn de afgelopen jaren Viaplay en F1 TV Pro de enige officiële opties geweest om de Formule 1 te kunnen kijken. F1 TV Pro bood daarbij een maandabonnement en een jaarabonnement aan. De prijzen zijn dit jaar al gestegen van 7,99 euro per maand naar 11,90 euro per maand terwijl een jaarabonnement van 65 euro naar 95 euro ging. Wie op F1 TV een abonnement wil selecteren, zal nu echter zien dat er slechts twee opties zijn: een maandelijks abonnement op F1 TV Pro, of het afgeslankte F1 TV Access voor 3,99 euro per maand. Bij dat laatste abonnement zit echter geen livestream van de races inbegrepen en kan er niet worden meegekeken op de onboardcamera's van de coureurs.

Door het wegvallen van het jaarabonnement bij F1 TV Pro stijgen de kosten plots behoorlijk voor een abonnement. Op jaarbasis gaat het de Formule 1-fan namelijk 142,80 euro kosten. Het wegvallen van de optie voor een jaarabonnement bij F1 TV Pro valt samen met de veranderingen die Viaplay dit jaar doorvoert. De uitzendgerechtigde heeft de banden met FOM verstevigd en biedt vanaf dit jaar F1 TV Pro bij een abonnement aan. Wel is al bekendgemaakt dat ook daar de prijzen dit jaar stijgen. Per 22 mei zal het maandelijks opzegbare abonnement niet 15,99 euro, maar 17,99 euro kosten. Opvallend is dat op 11 maart ook bij Viaplay een optie voor een jaarabonnement vervalt.

Onderaan de streep houdt dat dus in dat Viaplay met zo'n maandabonnement voor twaalf maanden 215,88 euro kost. Dit alles valt samen met een aanbieding van Viaplay op het jaarabonnement, dat dus binnenkort niet meer beschikbaar is. Zij bieden namelijk 20 procent korting op dat abonnement, wat een maandbedrag van 12,79 euro oplevert. Daarmee is het jaarabonnement van Viaplay dus uiteindelijk 89 cent per maand duurder dan het maandelijkse abonnement van F1 TV Pro.

Het belooft een belangrijk jaar te worden voor Viaplay, aangezien dit jaar het contract voor de uitzendrechten afloopt en weer voor het oprapen liggen voor andere geïnteresseerde partijen. Viaplay kreeg eind 2023, na het meermaals uitstellen van de kwartaalcijfers, een kapitaalinjectie van de Franse mediagigant Canal+ en de Tsjechische investeringsgroep PPF en hoopt daarmee in de positie te komen om de uitzendrechten te behouden.