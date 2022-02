Voorlopig geen Nederlands commentaar voor klanten van F1 TV Pro

Dat blijkt uit een update van de veelgestelde vragen op de website van F1 TV. Tot voor kort stonden Ziggo Sport-commentatoren Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman op die plek, maar dat is nu veranderd. Het lijkt er daarom op dat het Nederlandse commentaar van Viaplay niet te horen zal zijn op de streams van F1 TV. Dat commentaar bij Viaplay wordt in 2022 verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die daarmee een nieuw tijdperk van de sport in Nederland inluiden.

Op de website van F1 TV Pro staat overigens wel geschreven dat “commentatoren en ondersteunde talen gedurende het seizoen kunnen veranderen”. Het is daarmee niet helemaal uitgesloten dat het Nederlandse commentaar van Valkenburg en Heemskerk op een later moment alsnog toegevoegd wordt. Mensen met talenknobbels komen overigens wel aan hun trekken met F1 TV Pro. De streamingdienst van de Formule 1 heeft naast het Engelse commentaar van Sky Sports F1 ook Frans, Duits, Spaans én Portugees commentaar.

Kostentechnisch is F1 TV Pro voor de Nederlandse consument de meest aantrekkelijke optie in 2022. Een jaarabonnement op F1 TV Pro kost in 2022 64,99 euro. De gunstigste deal voor Viaplay is 99 euro met een aanbieding die geldt tot 28 februari.