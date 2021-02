F1 wil triple-headers vermijden ondanks interesse nieuwe races

De teams protesteerden al vaak over de praktijk om drie grands prix te organiseren op drie opeenvolgende weekends door de enorme werkdruk die dat met zich meebrengt voor alle reizende personeelsleden. Maar nood breekt wet en tijdens het vertimmerde seizoen 2020 keerden de gevreesde triple-headers toch weer terug. Ook in 2021 is dat het geval. Vooral de combinatie Rusland-Singapore-Japan is een doorn in het oog van de teams en is daarnaast ook nog eens een enorm logistiek vraagstuk.

Stefano Domenicali, de opvolger van Chase Carey als CEO van de Formule 1, legt uit dat de triple-headers een noodzakelijk kwaad waren om dit jaar een volledig kalender samen te kunnen stellen, maar wil op de lange termijn die praktijk vermijden. "Het is zeker delicaat, maar we mogen niet vergeten dat veel mensen hun job hebben verloren en veel onder de pandemie lijden, dus we moeten dat even in perspectief plaatsen", aldus Domenicali. "Ik weet dat het moeilijk is voor alle mensen die zo hard werken en hun betrokken families, maar anderzijds moeten we respect hebben voor mensen die dit soort kans niet krijgen. Op de korte termijn was dit de enige manier om het effect van COVID-19 beperkt te houden, want als we meer vroege races hadden gepland was het risico veel groter. Daarom is deze situatie ontstaan in de tweede seizoenshelft."

Domenicali hoopt vanaf 2022 al een meer uitgebalanceerde kalender samen te kunnen stellen. "We moeten een betere balans vinden en ik hoop dat dat volgend jaar al kan als de situatie stabieler is. We willen triple-headers zoveel mogelijk vermijden omdat ik begrijp wat daar de limieten zijn, ook wat betrekt de gevolgen op logistiek vlak. Dit jaar is het iets wat we moeten verteren, het was de enige manier om onze doelen dit seizoen te bereiken."

Ondertussen kan de Formule 1 op heel wat belangstelling rekenen van nieuwe gastplaatsen en dat terwijl de kalender nu al richting de 23 races gaat. Domenicali bevestigt de interesse van nieuwe circuits, onder meer uit Afrika, maar dat dat daarom niet hoeft te betekenen dat de kalender nog verder zal groeien. "Er zijn enkele gebieden die interesse hebben getoond, waaronder Noord-Afrika en Zuid-Afrika", onthult Domenicali. "Dat is belangrijk, zowel het opzoeken van nieuwe gebieden als het opnieuw bezoeken van oude plekken met geschiedenis. We mogen ook niet vergeten dat we enkele Europese races hebben verloren die nu interesse tonen om terug in aanmerking te komen."

"We zullen moeten beslissen wat de juiste balans is wat het aantal races betreft, wetende dat 23 races het uiterste is op de manier waarop we het vandaag aanpakken. Als ons product goed is en de waarde hoog is, dan kunnen we mogelijk dezelfde inkomsten genereren zonder te veel races te moeten organiseren. Dat zou de juiste aanpak kunnen zijn. Dat is niet voor de korte termijn, maar dat is wel het doel."

