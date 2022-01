“Formule 1-topteams gijzelen de sport”, vindt McLaren CEO Brown

De Formule 1 experimenteerde in het seizoen 2021 met drie sprintraces. Voor de deelname aan deze extra races werd het budgetplafond opgehoogd. Alle teams mochten 150.000 dollar per sprintrace bij hun budgetplafond optellen. Daarnaast kwam er een extra bestedingsvrij budget van 100.000 dollar per race voor het geval dat er schade opgelopen zou worden in een sprintrace. In 2022 staan er zes sprintraces op het programma, en de topteams willen ook dit jaar weer extra ruimte bovenop het budgetplafond.

Volgens McLaren CEO Zak Brown is dit enkel bedoeld om meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van de auto’s, mede omdat het budgetplafond in 2022 daalt van 145 naar 140 miljoen dollar. De Amerikaan was eerder al kritisch op de handelswijze van de topteams, en doet daar in een column op de McLaren-website nog een schepje bovenop: “We moeten blijven streven naar economische duurzaamheid. Sommige teams zoeken nog steeds naar manieren om het budgetplafond op te hogen en met hun chequeboekje de wereldtitel te winnen. De aanhoudende lobby van bepaalde teams om de budgetten voor schade in sprintraces op te hogen is een goed voorbeeld. Het initiatief van de F1 om op zaterdag een sprintrace te houden, heeft gezorgd voor meer kijkers en fans. Deze teams blijven echter eisen dat het budgetplafond met een buitensporige hoeveelheid geld toeneemt, ondanks het overduidelijke bewijs dat er tijdens deze races vorig jaar nauwelijks schade opgelopen werd. Dit is een overduidelijke poging om zichzelf te beschermen tegen het uithollen van hun concurrentievoordeel.”

Hij vervolgt zijn betoog: “De huidige bestuursstructuur van de sport leidt tot situaties waarin bepaalde teams, om hun eigen voordeel te beschermen, de sport feitelijk gijzelen. Deze teams lijken niet te willen accepteren dat het budgetplafond in het belang van de sport is en zij kunnen er maar niet aan wennen dat ze niet langer hun weg naar de top met geld kunnen bewandelen.”

Meer kritische noten van Zak Brown: “F1 leek wel toneelauditie in plaats van koningsklasse”, stelt Brown