F1-topman hint naar verhoging inschrijfkosten nieuwe F1-teams

De FIA heeft eerder dit jaar het officiële inschrijfproces voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams geopend. Dat is pas de eerste stap op weg naar mogelijke toetreding tot de koningsklasse. Degenen die uiteindelijk geselecteerd worden, moeten daarna nog enkele hordes nemen. Een daarvan is het betalen van de zogenaamde anti-dilution fee, die wordt uitgekeerd aan de huidige teams ter compensatie van hun toekomstige inkomstenverlies door de nieuwe toetreders. Momenteel is dat bedrag vastgesteld op 200 miljoen dollar, wat naar verluidt ook de geschatte waarde was van een team in de achterhoede ten tijde van het tekenen van het laatste Concorde Agreement.

Sindsdien is er behoorlijk wat veranderd in de Formule 1. Mede door de Netflix-serie Drive to Survive heeft de sport flink aan populariteit gewonnen, terwijl de uitgaven van de teams tegenwoordig beperkt zijn door de komst van een budgetplafond. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de teams flink is gegroeid en dus willen zij dat de anti-dilution fee fors verhoogd wordt. Zo zijn er al bedragen van maar liefst 600 miljoen dollar genoemd, een verdrievoudiging van wat er momenteel betaald zou moeten worden. An sich vindt F1-topman Stefano Domenicali dat niet vreemd, want hij erkent in gesprek met F1-investeerders dat er het nodige is veranderd sinds het bedrag werd vastgesteld.

"De FIA heeft het proces gestart om een extra team op de grid te krijgen en het Concorde Agreement maakt dat ook mogelijk", zegt Domenicali, die er al vaker op heeft gehamerd dat nieuwe toetreders ook daadwerkelijk iets moeten toevoegen aan de koningsklasse. "Maar ik wil terugkomen op een ding: de zogenaamde anti-dilution fee is enkele jaren geleden vastgesteld op 200 miljoen dollar. Dat komt doordat destijds niemand had gedacht dat de waarde van deze business zo enorm zou stijgen. Op dit moment is de situatie totaal anders. Het is onze plicht om de zaak zo goed mogelijk te beschermen en dat we naar het grotere plaatje blijven kijken."

Greg Maffei, de CEO van F1-eigenaar Liberty Media, onderschrijft de woorden van Domenicali. Hij ziet dat de sport en daarmee ook de teams veel meer waard zijn dan toen Liberty in 2017 de commerciële rechten van de sport kocht. "Even terugkomend op het punt van de 200 miljoen: Manor was voorheen het elfde team op de grid", haalt Maffei de situatie in 2016 erbij. "Vlak voordat wij de Formule 1 kochten, ging het team failliet in Groot-Brittannië en daarna werd het voor slechts 1 pond verkocht. De wereld is sindsdien drastisch veranderd."

Veel interesse van potentiële nieuwe teams

Wat betreft interesse van nieuwe teams lijkt F1 in ieder geval niets te klagen te hebben. Andretti/Cadillac is heel uitgesproken geweest over de plannen, maar inmiddels hebben meer partijen hun interesse getoond. "Er zijn momenteel zoveel partijen die hun entree willen maken", zegt Domenicali over de interesse van potentiële toetreders. "Sommige teams hebben er meer over gezegd dan anderen, maar ze hebben allemaal hun interesse geuit. Zoals altijd in het leven moet iemand een evaluatie doen. Wij zijn onderdeel van dit proces en op het juiste moment in het huidige jaar gaan we de juiste dingen doen."