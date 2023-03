Nadat Ferrari in 2022 naast beide wereldtitels greep, werd gehoopt dat er in 2023 een nieuwe kans op succes zou komen. Na de Grand Prix van Bahrein lijkt dat echter al ver weg. Charles Leclerc en Carlos Sainz wisten in de kwalificatie heel aardig bij te blijven met de derde en vierde startpositie, maar in de race stond er geen maat op Red Bull Racing. Leclerc reed lang op P2, maar kon Sergio Perez uiteindelijk niet achter zich houden om na 40 ronden uit te vallen met technisch malheur. Ook Sainz slaagde er niet in om het laatste plekje op het podium te veroveren, want zo'n tien ronden voor het einde zag de Spanjaard landgenoot Fernando Alonso voorbijkomen voor het laatste plekje op het ereschavot.

Dat betekent dat Ferrari in de achtervolging moet en dat er dus werk aan de winkel is, terwijl de hoop van Italië nog altijd op de schouders van het team rust. Stefano Domenicali weet dan ook dat emoties op de loer liggen bij de Scuderia, maar de CEO van de Formule 1 benadrukt bij Sportmediasat het belang van de rust bewaren. "Als we in Italië over Ferrari praten, hebben we het over de nationale trots waar iedereen voor juicht, maar de tegenstand is heel sterk", vertelt Domenicali. "Je moet aan de zwakke punten werken om te groeien, zonder in de typisch Italiaanse emotionaliteit te vervallen. Alleen met vastberadenheid kun je uit moeilijke situaties komen. Je kunt niet na één race al emotioneel zijn, je moet gefocust blijven en je hoofd erbij houden om de problemen op te lossen."

Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor Leclerc. De Monegask liet zijn teleurstelling over de uitvalbeurt duidelijk blijken via de boordradio, maar Domenicali waarschuwt hem dat hij ervoor moet waken dat dit niet omslaat in frustratie. "Als frustratie de mentale dimensie van een groot atleet binnendringt, zijn er andere problemen. Een groot atleet moet op deze momenten denk ik juist de persoonlijkheid hebben om een referentiepunt te zijn binnen het team", vervolgt de voormalig Ferrari-teambaas, die stelt dat Leclerc momenteel voor enkele belangrijke jaren staat. "Hij moet verwachten dat het team hem de best mogelijke auto geeft, maar tegelijkertijd kan hij zich geen fout veroorloven. Anders wordt het probleem groter. Dit is een belangrijke fase voor zijn toekomst. Hij moet pragmatisch zijn, want winnen met Ferrari is bijzonder en andere teams kunnen hem ook geen kans op de overwinning geven."

Video: Leclerc moet Ferrari-bolide parkeren na verlies van vermogen