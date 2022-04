F1-top ziet kansen en geen bedreigingen met derde race in VS

De Formule 1 maakte de afgelopen week bekend dat het in 2023 terugkeert naar Las Vegas. Het belooft een groot spektakel te worden met een nieuw stratencircuit van ruim 6 kilometer, inclusief de iconische Strip met zijn casino's. De race langs gokkasten en roulettetafels wordt in november volgend jaar verreden op zaterdagavond. Na Austin (Texas) en Miami (Florida) wordt de Grand Prix in Las Vegas (Nevada) de derde race op Amerikaanse bodem. Geen enkel ander land is gastheer van zoveel F1-races in een seizoen.

"Voor iedereen van toegevoegde waarde"

De drie wedstrijden in de VS vinden plaats in evenzoveel tijdzones. De race in 'Sin City' vangt lokaal 's avonds om 22.00 uur aan. Het is dan zondagochtend in Nederland. Volgens F1-topman Domenicali wordt de Amerikaanse F1-markt met nog een derde wedstrijd niet aangetast en zal elke race een iets ander publiek bereiken. "Dit is voor iedereen van toegevoegde waarde", aldus de Italiaan. "We bereiken hier verschillende doelen mee, zowel demografisch als qua locatie. Het mooie van de groei van onze sport in dit land is dat we veel jonge mensen bereiken, die enthousiast worden. De coureurs zijn erg jong en hebben de mogelijkheid om via hun social mediakanalen zichzelf en de sport te promoten. Hierdoor kan de sport zich in de juiste richting ontwikkelen."

Vorig jaar zouden 400.000 man de Amerikaanse Grand Prix in Austin hebben bezocht, stelt de F1. De Grand Prix in Miami staat dit jaar voor het eerst op de kalender. "Drie jaar geleden was het nog moeilijk om een vol huis te hebben bij een Grand Prix", aldus Domenicali. "We zijn nu op weg naar twee uitverkochte evenementen. Het geeft aan wat de VS voor de F1 kan betekenen. We voelen de vibe. Dit is een grote kans; het lijkt erop dat F1 echt bij dit land hoort. Als ik een paar jaar geleden had gezegd dat we drie wedstrijden in Amerika gaan hebben, zou je mij voor gek hebben verklaard. We zijn erop gericht om dit een van de belangrijkste markten voor de F1 te laten worden, waarbij we niet vergeten dat we in Europa zijn geboren en dat we een wereldwijde sport zijn."

Wereldwijd publiek

Ook Greg Maffei, CEO van Liberty Media, denkt dat de race in gokstad Las Vegas en de twee andere Amerikaanse wedstrijden elkaar zullen aanvullen. Daarnaast gaan ze volgens hem alle drie zorgen voor een internationaal publiek. "Het mooie van de Formule 1 is het mondiale karakter. De mensen die straks naar Miami gaan komen, zijn een wereldwijd publiek. In Austin is dat al het geval. Ik ben ervan overtuigd dat de toeschouwers in Las Vegas ook een wereldwijd publiek zullen zijn, en dus niet alleen Amerikanen."