Gangakumarans takenpakket is zeer breed: van het ondersteunen van commerciële en sportieve beslissingen zoals raceformats en circuits, tot bredere F1-projecten voor de lange termijn. Denk hierbij aan groeistrategieën voor de Chinese markt of het positioneren van een sport met fossiele brandstoffen in een wereld die steeds meer aandacht heeft voor klimaatverandering.

Yath Gangakumaran, Director of Strategy and Business Development van de Formule 1 Foto: Motorsport.com

Hybridemotor toekomst van Formule 1

De strategie van de Formule 1 voor de lange termijn draait nog altijd om de verbrandingsmotor, ook al zijn er wereldwijd steeds meer landen die de komende decennia de verkoop van benzine- en dieselstraatauto’s gaan afschalen. De F1-top heeft echter besloten om vast te houden aan de verbrandingsmotor. In plaats van elektrificatie focust de sport zich op het verbeteren van de brandstof, om zo een praktischere oplossing te bieden aan de 99 procent van de huidige auto-eigenaren die niet over een elektrische wagen beschikt.

Gangakumaran legt uit: “Wij zijn van mening dat er meerdere wegen naar Rome leiden aangaande het verminderen van de uitstoot vanuit de automotive-industrie. We willen geassocieerd worden met een oplossing die niet alleen een enorme positieve impact heeft op de industrie, maar ook onze doelen als sport ondersteunt, namelijk het vermaken van fans. Ja, iedereen heeft het over elektrificatie en waterstof. Daar hebben we naar gekeken tijdens het onderzoek naar onze volgende generatie motoren, die over vijf jaar geïntroduceerd wordt. Zij hebben echter niet de prestatiekarakteristieken die wij als koningsklasse van de autosport nodig hebben om ervoor te zorgen dat onze wagens de snelheden bereiken die we willen en de gewenste afstanden op onze circuits kunnen afleggen.”

Formule 1-krachtbronnen zijn al de meest efficiënte hybrides ter wereld. De Formule 1 is van plan om de handen ineen te slaan met de wereldwijde oliegiganten om 100 procent geavanceerde duurzame brandstoffen te ontwikkelen. “Dat kunnen synthetische of tweede generatie biobrandstoffen zijn”, vertelt Gangakumaran. “Wij zijn een wereldwijd platform met honderden miljoenen kijkers. We geloven erin dat wij kunnen laten zien dat het mogelijk is om een zeer efficiënte verbrandingsmotor te ontwikkelen, aangedreven door duurzame brandstoffen. De reden daarachter is eenvoudig: wereldwijd rijden er meer dan één miljard voertuigen rond waarvan 99 procent wordt aangedreven door een verbrandingsmotor. De meeste van die voertuigen rijden nog vijftien jaar rond, sommigen zelfs decennia. Die verdwijnen niet zomaar.”

De sleutel tot deze strategie zit hem in het feit dat deze duurzame brandstoffen die de F1 ontwikkelt moeten eindigen in de tank van de dagelijkse weggebruiker. “Dat heeft niet alleen een positieve impact qua CO2-emissie maar ook op de bredere automotive-industrie”, aldus Gangakumaran.

Focus op socale problemen

De racerij staat in de tussentijd niet stil. De Formule E is uitgegroeid tot het nummer 1-kampioenschap voor elektrische formulewagens. Het nieuwe Extreme E richt zich op elektrische rallycross in delen van de wereld die zijn aangetast door klimaatverandering. De Formule 1 kan niet achter blijven. Naast duurzaamheid richt de sport zich de laatste tijd op sociale onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit. In zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton heeft men een geweldig uithangbord.

“Lewis is absoluut een fantastische ambassadeur voor ons”, zegt Gangakumaran. “We zitten volledig op een lijn wat we willen doen aan diversiteit en inclusiviteit. Dat geldt ook voor duurzaamheid, nog een onderwerp waar hij zeer gepassioneerd over is. Sinds de dood van George Floyd eerder dit jaar is er bij het grote publiek en onze fans veel meer drang om de overheden en organisaties er meer aan te laten doen. Wij werken hier hard aan, niet alleen omdat we van mening zijn dat dat het juiste is om te doen, maar ook omdat het een goede manier is om fans meer te betrekken en commercieel beter te presteren.”

Groeiende schare Formule 1-fans

Sinds de overname van de F1 door Liberty Media heeft de sport er hard aan gewerkt om de gemiddelde leeftijd van de fan naar beneden te brengen. Het resultaat mag er zijn: 62 procent van de nieuwe fans van de afgelopen drie jaar is jonger dan 35. “Wat we vooral interessant vinden aan dit jaar is dat met de commerciële innovaties die we hebben doorgevoerd – zoals de virtuele races toen er nergens ter wereld geracet kon worden – we sinds de start van de lockdown in maart de nummer 1 sport zijn voor wat betreft de groei van het aantal volgers en engagement op social media. Dat bewijst dat ons werk, niet enkel de afgelopen jaren maar met name in deze moeilijke tijd waar alle sporten mee te kampen hebben, zich qua fan engagement begint uit te betalen.”

De grootste prestatie in deze coronacrisis is het op één lijn krijgen van de teams en de FIA inzake het budgetplafond en het nieuwe Concorde-verdrag. In het verleden liepen vele pogingen op niets uit, altijd draaide het om het eigenbelang van de topteams. Er was een pandemie en een enorme daling in inkomsten voor nodig om de neuzen dezelfde richting op te krijgen. Gangakumaran kan als strategisch brein zich nu volledig focussen op de toekomst van de sport: “Het helpt zeker dat een aantal van deze grote onderwerpen die al enkele jaren speelden nu is opgelost. We kunnen ons nu meer richten op de langetermijngroei. Maar zoals altijd zal in de soapserie die Formule 1 is sprake zijn van ‘constructieve discussies’ en meningsverschillen over grote onderwerpen die wij willen verbeteren. Ik ben echter voorzichtig optimistisch, de F1 heeft nog zoveel groeipotentie. En ik denk dat we pas net het topje van de ijsberg gezien hebben.”