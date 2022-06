F1-toekomst van Spa onder druk? “We gaan naar waar het geld is”

Aan interesse heeft de Formule 1 anno 2022 absoluut geen gebrek. Teams merken het aan nieuwe sponsordeals en de Formule 1-organisatie zelf aan aanvragen voor nieuwe Grands Prix. Enkele races daarvan zijn al zeker voor het eerstvolgende seizoen. Zo komt er met Las Vegas een derde wedstrijd in de Verenigde Staten en heeft Qatar een contract voor maar liefst tien jaar te pakken, ingaande in 2023. Tel daarbij op dat een terugkeer naar Zuid-Afrika waarschijnlijk is – wellicht al in 2023 – en dat het aantal races met een rentree van China op de kalender zelfs kan stijgen tot 26.

F1 CEO Stefano Domenicali heeft al eerder laten weten dat zo’n expansie niet de bedoeling is en dat 24 races het streefgetal is voor volgend jaar. Het betekent dat er races moeten sneuvelen, of in ieder geval niet jaarlijks kunnen plaatsvinden. Een soort salomonsoordeel waar Formula One Management (kortweg FOM) momenteel aan denkt, is het optuigen van een rotatiesysteem waarin enkele Europese races elkaar afwisselen. Voor Spa-Francorchamps zou dat eveneens een scenario kunnen zijn, al roept dat natuurlijk de vraag op of banen als Spa – die bij het DNA van de Formule 1 horen – niet gewoon jaarlijks op de planning moeten staan.

Een rondgang langs de teambazen levert uiteenlopende reacties op, waarbij Franz Tost het meest uitgesproken is. “Ten eerste kijk ik er erg naar uit om naar Zuid-Afrika te gaan. Een race op dat continent missen we momenteel op de kalender en het is erg belangrijk om daar wel een race te organiseren. Wat betreft die andere races wil ik geen namen noemen, maar de situatie is heel makkelijk: geen geld betekent geen race”, aldus de AlphaTauri-voorman op een vraag van Motorsport.com. Hij geeft ermee aan dat de Formule 1 gaat waar het geld is. “Zo eenvoudig is het. Als ze het geld hebben, dan komen we daar. Als ze het geld niet hebben, dan komen we niet.” Tost wil daarbij ook geen onderscheid maken tussen klassieke Europese races, maar zijn Alpine-collega Otmar Szafnauer doet dat wel. “F1 moet een balans vinden, maar persoonlijk zou ik vanwege het fantastische circuit wel graag zien dat we naar Spa blijven gaan. Hopelijk kan die Grand Prix blijven.”

Dat gezegd hebbende, blijkt niet iedereen in de paddock evenveel waarde te hechten aan een vaste plek voor de klassiekers. Aston Martin-teambaas Mike Krack laat namelijk optekenen: “Wij steunen de Formule 1 volledig in het vinden van een goede balans. Volgens mij weten zij precies waar de fans zitten en weten zij ook hoe de verhouding moet zijn tussen nieuwe en klassieke circuits. Als een bepaalde race niet ieder jaar op de kalender staat, lijkt me dat geen drama. We hebben dat in het verleden ook al gezien, zo heeft de Duitse Grand Prix enkele jaren in zo’n rotatiesysteem gezeten. In mijn optiek moeten we toch echt naar nieuwe plekken toe zonder op 35 races per jaar uit te komen.”

Een luxeprobleem dat het succes van F1 onderstreept

McLaren-voorman Zak Brown wijst op zijn beurt naar het grotere plaatje dat schuilgaat achter het dringen voor een plekje op de kalender. “We praten hier over een luxe-probleem. Het luxeprobleem is namelijk dat meer landen een race willen dan dat we kwijt kunnen. Zelf denk ik dat we wel echt naar een rotatiesysteem toe moeten om zoveel mogelijk mooie landen en geweldige circuits te omarmen.” In de berichtgeving over Spa is het de laatste tijd veel gegaan in relatie tot Kyalami, maar dat stoort Frederic Vasseur enigszins. “We moeten het niet als een directe competitie tussen Spa en Kyalami zien, want dat is het niet”, aldus de Alfa-baas. “Maar het is wel zoals Zak zei: het is goed om zoveel vraag naar races te hebben en om een soort van competitie te zien. Dat hebben we jaren niet gehad en onderstreept volgens mij het geweldige werk dat FOM en de FIA leveren.”

Eén ding is afsluitend wel zeker: waar de teambazen niet allemaal evenzeer een lans willen breken voor Spa, wordt het circuit door de coureurs wel unaniem een warm hart toegedragen. De omloop in de Ardennen is zoals de Britten stellen ‘a drivers’ favourite’. Spa is niet alleen het favoriete circuit van Max Verstappen, maar ook van talloze van zijn collega’s. “Tja, Spa is een traditionele baan. Coureurs houden ervan”, weet ook Williams-teambaas Jost Capito, om dan met een lach te vervolgen: “Teams net iets minder vanwege het weer...” Hij maakt ermee onbedoeld het bruggetje naar de editie van vorig jaar, die letterlijk en figuurlijk in het water viel. Aan goodwill onder coureurs ligt het niet om daar nog vele (en mooiere) edities aan toe te voegen, maar zoals Tost al aangaf: money talks in F1…