F1-toekomst Gasly nog ongewis: “Het is nog behoorlijk vroeg”

Pierre Gasly is de afgelopen periode uitgegroeid tot de meest succesvolle rijder uit de historie van Toro Rosso/AlphaTauri. De coureur uit Rouen won vorig jaar op sensationele wijze de Grand Prix van Italië en scoorde daarnaast nog twee podiumplaatsen, waaronder tijdens de afgelopen race in Baku. De afgelopen weken werd hij door zijn goede vorm in verband gebracht met een overstap naar het Franse fabrieksteam van Alpine. Zij maakten echter eerder deze week bekend dat Esteban Ocon ook de komende drie jaar voor het team rijdt. Aangezien veel topteams de line-up voor 2022 al rond hebben, lijkt een langer verblijf bij een van de Red Bull-formaties de meest logische optie. De bevestiging van een nieuwe deal hoeven we op korte termijn echter niet te verwachten, zo benadrukt hij.

Gasly heeft naar eigen zeggen geen haast, zo liet hij aan de vooravond van zijn thuisrace weten: “Het is nog behoorlijk vroeg om het over mijn toekomst te hebben”, aldus de Fransman. “Red Bull heeft de touwtjes in handen. Het is aan hen om te bepalen of we samen doorgaan, bij AlphaTauri, bij Red Bull, of andere opties. We hebben daar op dit moment nog niet echt over gesproken. De komende weken en maanden zal duidelijk worden wat we willen gaan doen.”

Gasly werd in zijn tijd in de lagere formuleklassen al onder de hoede genomen door Red Bull. Het merk promoveerde hem in 2017 naar de Formule 1. Voor het seizoen 2019 maakte de Fransman de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing maar werd halfweg het jaar alweer teruggezet. Alex Albon nam zijn plekje in, die op zijn beurt voor 2021 werd vervangen door Sergio Perez. De Mexicaan presteert volgens Red Bull-teambaas Christian Horner “boven verwachting” maar hij benadrukte geen haast te hebben met de contractonderhandelingen.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet op zijn beurt weten graag door te willen gaan met Gasly: “Ik hoop dat hij blijft. Met het budgetplafond kunnen we hem een competitieve auto geven. Dan is er geen reden om te verkassen. Het is sowieso de beslissing van Red Bull wie waar rijdt.”

