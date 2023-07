De Formule 1 maakt momenteel al gebruik van hybride-motoren, maar de verbrandingsmotoren draaien nog altijd op brandstoffen die tot uitstoot van broeikasgassen leiden. In een tijd dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt te staan, kiest de sport bij het volgende motorreglement echter niet voor de volledig elektrische route. In plaats daarvan blijft de krachtbron in de basis hybride, terwijl duurzame brandstoffen voor de nodige vergroening moeten zorgen. Door deze keuze wordt nu ook al nagedacht over de motoren die in de verdere toekomst gebruikt zouden kunnen worden. Zo leeft bij F1 de wens om de auto's weer lichter te maken. De makkelijkste manier om dat voor elkaar te krijgen, is door iets te doen aan de zware batterij van de huidige hybride-motoren.

Formule 1-topman Stefano Domenicali denkt dat dit een serieuze mogelijkheid kan worden zodra de regels voor de duurzame brandstof eenmaal zijn gesetteld. "Als we effectief kunnen zijn met het bestuderen en produceren van duurzame brandstof, kunnen we ons richten op gewicht bij het denken aan de volgende generatie krachtbronnen", zegt de Italiaan in een exclusief interview met Motorsport.com. "We willen een competitieve motor met veel vermogen en een geweldig geluid. Zo'n 99,9 procent van de mensen wil weer een echt F1-geluid horen op de circuits en dat hebben we nu ook op tafel gelegd."

In de automobielindustrie ligt de focus momenteel op elektrificatie, maar dat zou door de komst van duurzame brandstoffen kunnen veranderen in het komende decennium. Als dat zo is, dan kan de Formule 1 wat betreft Domenicali meeveranderen. "We bevinden ons in een overgangsfase, waarin grote fabrikanten hybride en elektrische technieken moeten ontwikkelen. Dat doen ze omdat dit onderdeel is van hun verkoopportfolio", legt hij uit. "Maar als we goed werk leveren met de duurzame brandstoffen, dan denk ik dat we over enkele jaren versimpelde motoren kunnen gebruiken die minder impact hebben op het gewicht. Daar gaan we op korte termijn over nadenken."

Duurzame brandstof belangrijk voor algemene mobiliteit

Het zit in de aard van de Formule 1 om ieder component van de auto zo licht mogelijk te willen maken, weet Domenicali. Toch heeft hij begrip voor het feit dat het gewicht in de afgelopen jaren is toegenomen, mede door de hogere eisen aan de veiligheid. "Niemand zet vraagtekens bij wat er voor de veiligheid is gedaan. Maar de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het daaropvolgende gebruik van batterijen is een aspect dat ook gevolgen heeft gehad voor het gewicht", stelt de voormalig teambaas van Ferrari. Hij vindt daarom dat de Formule 1 moet uitzoeken op welk front het iets kan bijdragen aan de ontwikkeling en daarbij komt men op de duurzame brandstof uit.

"De perceptie en de markt veranderen op dit front en ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt toen we deze weg insloegen", aldus Domenicali. "We willen geen technologische oorlog tegen volledig elektrische mobiliteit, want die technologie heeft zijn eigen markt. Maar we denken dat F1 de kans op duurzame brandstoffen voor de juiste prijs kan vergroten en dat is goed voor de mobiliteit in de absolute zin, waaronder commerciële voertuigen, luchtvaart en de anderhalf miljard auto's met verbrandingsmotor. Het is een heel belangrijke uitdaging voor de Formule 1 en ik weet zeker dat dit de visie van alle teams ook bij elkaar gaat brengen."