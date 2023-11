"Ik ben blij om aan te kondigen dat we tot 2030 op Interlagos blijven en ik kan niet wachten om nog vele jaren te genieten van de geweldige sfeer die de Braziliaanse fans met zich meebrengen”, zegt F1 CEO Stefano Domenicali over het verlengen van de deal voor de Braziliaanse Grand Prix. “Brazilië heeft zo'n rijke racehistorie en dit iconische circuit is favoriet bij coureurs en fans over de hele wereld. Het belichaamt alles wat geweldig is aan racen en we kijken ernaar uit om te zien hoe het zich de komende jaren ontwikkelt om een nog betere ervaring te creëren."

Het contract tussen F1 en Interlagos liep nog door tot en met 2025, maar is opengebroken en met vijf jaar verlengd tot en met 2030. Tegen de tijd dat de overeenkomst afloopt, is het Autodromo Jose Carlos Pace al bijna zestig jaar bij de Formule 1 betrokken. De 4,3 kilometer lange omloop in Sao Paulo werd in 1972 voor het eerst verreden als niet voor het kampioenschap meetellende race, om vanaf 1973 wel de WK-status te krijgen. Sindsdien stond de Braziliaanse Grand Prix onafgebroken op de kalender, al werden de races in 1978 en tussen 1981 en 1989 niet op Interlagos verreden. Destijds was Jacarepagua nabij Rio de Janeiro de plaats van handeling. Michael Schumacher is de succesvolste coureur op Interlagos met vier F1-zeges, gevolgd door Sebastian Vettel en Lewis Hamilton met drie overwinningen. Max Verstappen won de race in 2019.

De contractverlenging van de Braziliaanse Grand Prix komt nadat er onder leiding van burgemeester Ricardo Nunes significant is geïnvesteerd in Interlagos. Zo moet het circuit een upgrade krijgen waarmee er ook andere vormen van entertainment, zoals muziekconcerten, georganiseerd kunnen worden op het terrein. "De verlenging van het contract van de Braziliaanse Grand Prix, die in ongeveer 180 landen wordt uitgezonden, bevestigt onze stad als een wereldwijde leider in het organiseren van grote evenementen met een economische en sociale impact", zegt burgemeester Nunes. "We gaan ook ieder jaar verder met onze duurzaamheidsagenda, waarbij we innovaties implementeren om uitdagingen te overwinnen en zowel Sao Paulo als Brazilië meer voordelen te bieden."