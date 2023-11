Nooit eerder was een combinatie zo dominant als Max Verstappen en Red Bull Racing in 2023. De Nederlander reed het ene na het andere record uit de boeken. Waar menigeen vreest voor een jarenlange dominantie, denkt Nico Rosberg dat Mercedes in 2024 een grote stap kan maken. Het Duitse fabrieksteam spartelt sinds de introductie van het grondeffect met het concept, maar lijkt de laatste maanden belangrijke stappen te hebben gezet. De F1-kampioen uit 2016 heeft alle vertrouwen in zijn voormalige collega’s. Hij sluit dan ook niet uit dat zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton de strijd met Verstappen kan aanbinden.

“We hebben de laatste tijd bij vlagen gezien waartoe het Mercedes-team in staat is”, zegt Rosberg in gesprek met Daily Mail. “Ze ontberen consistentie. Maar kijk naar Austin. Ze deden mee om de overwinning en hadden het gehele weekend de snelste auto. We zien dus dat ze de auto beginnen te begrijpen. Ze hebben simpelweg het probleem dat ze niet consistent genoeg zijn. Ze missen topsnelheid, maar ze beginnen dat nu allemaal te begrijpen. Ik geloof in de vaardigheden van Mercedes, want ik heb het zelf meegemaakt. Ik weet hoe sterk ze zijn. Het zijn nog steeds dezelfde mensen. Dus er is zeker een kans dat Hamilton volgend jaar voor de titel kan strijden.”

Neutraal over Lewis Hamilton

De relatie tussen Hamilton en Rosberg is in de jaren van hun samenwerking bij Mercedes flink bekoeld. Op de vraag of hij blij zou zijn als de Brit zijn achtste wereldtitel pakt, zegt Rosberg: “Ik zou blij zijn als Mercedes wint, want dat is mijn racefamilie vanuit het verleden. Over Lewis ben ik neutraal. Ik wil gewoon een geweldige strijd om het kampioenschap, moge de beste rijder winnen. Maar in die zin ben ik natuurlijk niet bevooroordeeld.”

