Na de eerste tien races van het seizoen leek de Formule 1-titelstrijd van 2024 ook op papier afgedaan te kunnen worden. Max Verstappen had immers zeven van die tien races gewonnen en leek ongenaakbaar op weg naar zijn vierde titel op rij. Echter, door sterke de sterke opmars van McLaren is dat beeld met slechts zes races gaan behoorlijk veranderd. Lando Norris kijkt tegen een achterstand van 52 punten aan en McLaren beschikt nu over de snelste auto, terwijl Red Bull met de RB20 worstelt. Op papier is de achterstand zeker nog te overbruggen, maar hoe ziet de opmars van de Britse coureur er in de praktijk uit? Wat zijn de mogelijke scenario's voor beide coureurs om de F1-titel te veroveren en wanneer zouden zij deze titel op zijn vroegst kunnen opeisen?

Welke coureurs maken nog aanspraak op de F1-titel?

Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces (Austin, Brazilië en Qatar) te gaan, zijn er nog in totaal 180 punten (6 x 26 plus 3 x 8) te vergeven. Op basis daarvan maken in theorie nog zeven coureurs aanspraak op de titel. George Russell is de laatste van dat groepje: de Mercedes-coureur kijkt tegen een achterstand van 176 punten op Verstappen aan. Diens teamgenoot, Lewis Hamilton , heeft 19 punten meer en zit daarmee op 16 punten van Carlos Sainz - die 141 punten achter Verstappen staat. We kunnen stellen dat deze vier coureurs op wel een heel groot wonder moeten hopen, willen zij nog aanspraak maken op de wereldbeker.

Vanaf de vierde plaats wordt het al iets spannender. Oscar Piastri heeft in de laatste zes races de meeste punten gescoord en kijkt tegen een achterstand van 94 punten op Verstappen aan. Charles Leclerc staat er nog iets beter voor: de Ferrari-coureur moet een gat van 86 punten zien te overbruggen als hij kampioen wil worden. Ook Piastri en Leclerc zullen niet zomaar kampioen worden, maar de realiteit is ook dat Norris slechts 34 punten voorsprong heeft op Leclerc en dus ook vatbaar is voor aanvallen van deze twee. Maar de Engelsman is met 52 punten minder dan Verstappen wel de grootste uitdager van de Nederlander.

Hoe kan Lando Norris in 2024 kampioen worden?

Norris moet in de komende zes Grands Prix én drie sprintraces telkens zes punten uitlopen op Verstappen, wil hij zich na 24 races tot kampioen kunnen kronen. Als dat gebeurt, dan zou de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslecht worden, al zou Norris nog voor die race de titel kunnen opeisen. Dat is dan wel in een scenario waarin Norris in de laatste races van het seizoen maximaal scoort, terwijl Verstappen veel tegenslagen kent en geen punten pakt. In dat geval zou Norris al na de sprintrace van Qatar kampioen zijn. Het toeval wil dat Verstappen zich in 2023 na exact diezelfde sprintrace tot kampioen kroonde – zij het wel iets eerder op de kalender.

Situatie voor GP van... Verenigde Staten Mexico Brazilië Las Vegas Qatar Abu Dhabi Punten resterend 180 146 112 86 52 26 Norris’ puntenaantal 279 313 339 373 407 433 Gat Verstappen naar Norris Voorsprong van 52 punten Voorsprong van 18 punten Achterstand van 8 punten Achterstand van 42 punten Achterstand van 76 punten Achterstand van 102 punten

Dit scenario is echter zeer onwaarschijnlijk, aangezien Verstappen alleen in Australië puntloos bleef. Mocht Norris de komende races allemaal winnen en telkens het bonuspunt voor de snelste raceronde opeisen, dan moet Verstappen de Grands Prix telkens tweede of lager eindigen en in de sprintraces niet hoger eindigen dan de derde plek. Kortom: sprintraces spelen meer dan ooit tevoren een cruciale rol in de titelstrijd. Mocht dit scenario namelijk bewaarheid worden, dan zou Norris met twee punten voorsprong kampioen worden. Maar als Verstappen overal tweede eindigt, dan zou Norris op slechts één punt na de titel mislopen.

Iets waar dan ook nog rekening mee gehouden dient te worden, is het feit dat Norris tot nu toe slechts drie zeges heeft gepakt. Een scenario waarin hij dus alle races en sprintraces wint, is ook zeer onwaarschijnlijk. Als hij dan alsnog zes punten wil uitlopen in die in totaal negen races, dan zou Verstappen in alle races vierde of lager moeten eindigen, terwijl Norris in al die races tweede moet eindigen. Als Norris telkens derde wordt, dan mag Verstappen voor hem niet hoger eindigen dan de zesde plaats. In de sprintraces zal Norris hoe dan ook in de top-drie moeten eindigen, aangezien de vierde plaats slechts goed is voor vijf punten.

Als Norris op deze plaats eindigt in de Grand Prix... Dan moet Verstappen... Als Norris op deze plaats eindigt in de sprintrace... Dan moet Verstappen... Eerste Tweede of lager eindigen Eerste Zevende of lager eindigen Tweede Vierde of lager eindigen Tweede Achtste of lager eindigen Derde Zesde of lager eindigen Derde Negende of lager eindigen Vierde Zevende of lager eindigen Vierde Negende of lager eindigen Vijfde Achtste of lager eindigen Vijfde Negende of lager eindigen Zesde Negende of lager eindigen Zesde Negende of lager eindigen Zevende Elfde of lager eindigen Zevende Negende of lager eindigen Achtste Elfde of lager eindigen Achtste Negende of lager eindigen Negende Elfde of lager eindigen Negende Negende of lager eindigen Tiende Elfde of lager eindigen Tiende Negende of lager eindigen

Het is dus uiteindelijk nog maar de vraag of Norris aan het gemiddelde van zes punten kan voldoen. In de laatste zes races pakte Verstappen 76 punten waar Norris er 108 behaalde. Dat komt neer op een voordeel van slechts 5,3 punten per race in het voordeel van de McLaren-coureur.

Hoe kan Max Verstappen in 2024 kampioen worden?

Verstappen is nog altijd de favoriet om zijn vierde F1-titel op rij te veroveren. De berekeningen voor de 27-jarige Nederlander zijn ook een stuk makkelijker, aangezien Norris maximaal op 459 punten kan komen - wat neerkomt op 128 punten meer dan Verstappen nu heeft. Kortom: Verstappen heeft genoeg aan 129 punten in de komende zes raceweekenden. Dat komt neer op vijf GP-zeges en een aantal punten in de sprintraces. Maar ook dat is geen heel realistisch scenario, aangezien Verstappen al acht races op rij niet heeft gewonnen en in die periode slechts drie keer op het podium heeft gestaan.

Het is op dit moment vooral een spel van percentages voor Verstappen, die ervoor moet zorgen dat hij niet te ver terugzakt nu Norris in de snellere MCL38 zit. Bovendien moet opgemerkt worden dat het doel van 129 voor Verstappen alleen geldt in het scenario dat Norris tot het einde van het seizoen maximaal blijft scoren. Dat aantal zal naarmate de tijd vordert uiteraard ook afnemen. Als Verstappen ook nog eens boven Norris eindigt in een Grand Prix, dan werkt dat zeer in het voordeel van de Red Bull-coureur. Net als vorig jaar kan hij de titel na de sprintrace in Qatar opeisen - mits het gat tussen de twee coureurs blijft zoals het nu is.

Toch kan Verstappen nog eerder zijn vierde titel veiligstellen. In het zeer onwaarschijnlijke scenario dat juist hij maximaal scoort en Norris geen punten meer pakt, dan zou Verstappen al na de sprintrace in Brazilië kampioen zijn.