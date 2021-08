De strijd om de Formule 1-titel is dit seizoen ongemeen spannend. Lewis Hamilton en Max Verstappen strijden om elke centimeter, wat in Groot-Brittannië resulteerde in een zware klapper van de Nederlander. Er valt nog geen pijl op te trekken wie in december met de hoofdprijs aan de haal gaat. Ook de grootste wedkantoren weten het niet, het momentum wisselt continu blijkt uit onderzoek van Compare.bet.

Inmiddels gaan de bookmakers weer uit van een titel voor Hamilton. Na de chaos in Hongarije schat men de kansen van de Brit op 59 procent in. Eerder in het jaar was men echter overtuigd van een wereldtitel voor Verstappen. Na zijn zege in de Grand Prix van Oostenrijk had de Red Bull-coureur volgens de wedkantoren liefst 81 procent kans op de titel. Eerder in mei, na de GP van Spanje, was het precies omgekeerd: daar werden de titelkansen van Hamilton op 80 procent geschat. Binnen twee maanden was dat percentage gekelderd naar 27 procent, inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen dus weer de favoriet.

Kortom: ook de experts en analisten van de grootste wedkantoren durven hun geld niet in te zetten op een van de twee titelkandidaten. Hieronder zie je de wisselingen in de titelkansen van beide rijders.