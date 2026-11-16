Formule 1 GP van Las Vegas

F1-tijden: volledig tijdschema GP Las Vegas 2026

De Formule 1 reist af naar Las Vegas voor de volgende race van het seizoen 2026. Hoe laat beginnen de vrije trainingen, kwalificatie en race? Bekijk het volledige tijdschema voor de GP van Las Vegas in Nederlandse tijd.

Romee Verhoeven

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 06:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De Grand Prix van Las Vegas staat van 19 tot en met 21 november op het programma, met de race in de Nederlandse vroege ochtend van zondag 22 november om 05.00 uur. De Formule 1-coureurs komen opnieuw in actie op het stratencircuit langs de beroemde Las Vegas Strip, waar onder kunstlicht wordt gestreden om de overwinning. Door het tijdverschil van negen uur vallen alle sessies midden in de Nederlandse nacht, maar hoe laat beginnen de trainingen, kwalificatie en race precies?

F1-tijdschema Las Vegas 2026 in Nederlandse tijd

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Vrije training 1 Vrijdag 20 november 01.30 uur Donderdag 19 november, 16.30 uur Vrije training 2 Vrijdag 20 november 05.00 uur Donderdag 19 november, 20.00 uur Vrije training 3 Zaterdag 21 november 01.30 uur Vrijdag 20 november, 16.30 uur Kwalificatie Zaterdag 21 november 05.00 uur Vrijdag 20 november, 20.00 uur Grand Prix van Las Vegas Zondag 22 november 05.00 uur Zaterdag 21 november, 20.00 uur

Het tijdverschil tussen Nederland en Las Vegas bedraagt negen uur. De race wordt in Las Vegas op zaterdagavond verreden, terwijl het in Nederland dan al zondagochtend is. Het raceweekend kent geen sprintrace, waardoor de coureurs drie vrije trainingen afwerken voordat de kwalificatie op het programma staat.

Hoe laat begint de Grand Prix van Las Vegas?

De Grand Prix van Las Vegas begint op zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd. In Las Vegas is het dan nog zaterdagavond 21 november om 20.00 uur. De coureurs rijden vijftig ronden over het Las Vegas Strip Circuit, goed voor een totale raceafstand van ongeveer 310 kilometer.

De race duurt naar verwachting ongeveer anderhalf uur, waardoor de finish rond 06.30 uur Nederlandse tijd wordt verwacht. Bij incidenten, safetycars of rode vlaggen kan de Grand Prix langer duren.

Hoe laat begint de kwalificatie in Las Vegas?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas vindt plaats in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 november en begint om 05.00 uur Nederlandse tijd. In Las Vegas is het dan nog vrijdagavond 20.00 uur. De sessie duurt ongeveer een uur en bepaalt de startopstelling voor de race op zondag.

De kwalificatie bestaat uit drie delen: Q1, Q2 en Q3. In Q1 vallen de vijf langzaamste coureurs af, waarna in Q2 opnieuw vijf rijders worden uitgeschakeld. De tien overgebleven coureurs strijden vervolgens in Q3 om poleposition.

Op het Las Vegas Strip Circuit kunnen de lage temperaturen tijdens de avondsessies een belangrijke rol spelen. Vooral het op temperatuur krijgen van de banden is op het stratencircuit een uitdaging. Vorig jaar veroverde Lando Norris de pole position tijdens een natte kwalificatie.

De kwalificatie is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Wie niet midden in de nacht wil opstaan, kan de sessie op een later moment terugkijken.

Belangrijkste informatie in één oogopslag

Race : zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd

: zondag 22 november om 05.00 uur Nederlandse tijd Kwalificatie : zaterdag 21 november om 05.00 uur Nederlandse tijd

: zaterdag 21 november om 05.00 uur Nederlandse tijd Circuit : Las Vegas Strip Circuit (6,201 kilometer)

: Las Vegas Strip Circuit (6,201 kilometer) Raceafstand : 50 ronden, ongeveer 310 kilometer

: 50 ronden, ongeveer 310 kilometer Live te zien via: Viaplay en F1 TV

Waar kijk je de Grand Prix van Las Vegas live?

De Grand Prix van Las Vegas is in Nederland live te volgen via Viaplay en F1 TV. Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 en verzorgt de uitzendingen met Nederlands commentaar. Naast de race worden ook alle vrije trainingen en de kwalificatie live uitgezonden.

Ook via F1 TV kunnen fans het volledige raceweekend volgen. De streamingdienst van de Formule 1 biedt onder meer toegang tot de onboardcamera's van alle coureurs, teamradio's en verschillende camerastandpunten.

Streamingdienst Prijs per maand Wat krijg je? Viaplay € 21,99 Alle sessies live met Nederlands commentaar F1 TV Premium € 17,99 Alle sessies live, onboardcamera's en 4K F1 TV Pro € 11,90 Alle sessies live, onboardcamera's en teamradio F1 TV Access € 3,99 Samenvattingen en archiefbeelden, geen live-uitzendingen

De genoemde abonnementsprijzen gelden volgens de aangeleverde informatie voor november 2026. Controleer voor het afsluiten van een abonnement de actuele tarieven en eventuele aanbiedingen.

Het Las Vegas Strip Circuit

Het Las Vegas Strip Circuit is een van de opvallendste locaties op de Formule 1-kalender. Het stratencircuit is 6,201 kilometer lang en voert de coureurs langs verschillende bekende hotels en casino's op de Las Vegas Strip. Met lange rechte stukken, scherpe bochten en hoge topsnelheden vormt het circuit een bijzondere uitdaging voor de teams.

Vooral het lange rechte stuk over de Strip biedt mogelijkheden om in te halen. Tegelijkertijd kunnen de relatief lage temperaturen tijdens de avonduren voor problemen zorgen. Het op temperatuur krijgen en houden van de banden speelt daardoor een belangrijke rol bij het vinden van de juiste afstelling.

Waar gaat het dit weekend nog om?

Hoewel de wereldtitels bij de coureurs en constructeurs al zijn beslist, staat er tijdens de Grand Prix van Las Vegas nog genoeg op het spel. Kimi Antonelli verzekerde zich eerder dit seizoen van zijn eerste wereldtitel, terwijl Mercedes het constructeurskampioenschap heeft gewonnen.

Achter Antonelli is de strijd om de tweede plaats nog spannend. Max Verstappen staat met 279 punten op de tweede plaats, gevolgd door George Russell met 262 punten en Lewis Hamilton met 261 punten. Ook Charles Leclerc, met 249 punten, en Lando Norris, met 246 punten, zijn nog volop in de strijd verwikkeld.

Bij de constructeurs strijden Red Bull en McLaren om de derde plaats. Red Bull heeft met 415 punten een voorsprong van zeventien punten op McLaren, dat op 398 punten staat.

Wie won de Grand Prix van Las Vegas in 2025?

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Las Vegas in 2025 op zijn naam. De Nederlander profiteerde van een sterke race en boekte daarmee opnieuw een overwinning op het stratencircuit.

Lando Norris kwam aanvankelijk als tweede over de finish, maar werd na afloop samen met zijn McLaren-teamgenoot gediskwalificeerd vanwege overmatige slijtage aan de bodemplaat. Daardoor schoven George Russell en Kimi Antonelli door naar de tweede en derde plaats.

Jaar Winnaar Team Polesitter 2025 Max Verstappen Red Bull Lando Norris 2024 George Russell Mercedes George Russell 2023 Max Verstappen Red Bull Charles Leclerc

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