De teams en coureurs van de Formule 1 hebben na de Canadese Grand Prix een weekend rust gehad, maar vanaf nu is het tot de zomerstop wel even gedaan met de rust. In de maand juli staan maar liefst vier races gepland, keurig verdeeld over twee double-headers. Komend weekend wordt de eerste van die twee double-headers afgetrapt op het thuiscircuit van Red Bull Racing: de Red Bull Ring.

De Grand Prix van Oostenrijk belooft een evenement vol met actie te worden, want het is door de Formule 1 gekozen als locatie voor het tweede sprintraceweekend van het F1-seizoen 2023. Zodoende worden alle drie de dagen van groot belang voor de teams en coureurs, want na slechts één vrije training wordt er op vrijdagmiddag al gekwalificeerd in Spielberg. Op zaterdag volgt een korte race over zo'n 100 kilometer, waarna op zondag de Grand Prix over 300 kilometer verreden wordt. In beide races zijn punten voor de WK-stand te verdienen, dus beide races zijn belangrijk met het oog op het kampioenschap.

In dat kampioenschap heeft Max Verstappen inmiddels een riante voorsprong van 69 punten opgebouwd. Met vier opeenvolgende zeges in Miami, Monaco, Spanje en Canada heeft hij teamgenoot Sergio Perez op grote achterstand gezet. De Mexicaan heeft intussen nog maar negen punten voorsprong op nummer drie Fernando Alonso, die zelf een buffer van slechts vijftien punten heeft ten opzichte van Lewis Hamilton.

Starttijd Grand Prix van Oostenrijk 2023

Datum Sessie Tijd Vrijdag 30 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 30 juni Kwalificatie 17.00u - 18.00u Zaterdag 1 juli Sprint Shootout 12.00u - 12.44u Zaterdag 1 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 2 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u

De Grand Prix van Oostenrijk 2023 wordt verreden op zondag 2 juli. Om 15.00 uur doven de lichten boven de startgrid om de race van start te laten gaan. Doordat Nederland en Oostenrijk onder dezelfde tijdzone vallen, kunnen Nederlandse kijkers gewoon om 15.00 uur inschakelen. De coureurs krijgen in totaal 71 ronden voorgeschoteld op de 4,318 kilometer lange Red Bull Ring.

Mis niets van de F1-actie in Spielberg met onze liveblogs: alle sessies live met updates van onze Formule 1-experts

Ook op zaterdag wordt er dus geracet door de Formule 1 tijdens de sprintrace. Deze kortere race gaat over 24 ronden of 30 minuten en wordt om 16.30 uur in gang geschoten.

Op vrijdag hebben de teams en coureurs al een training én de kwalificatie afgewerkt. De eerste vrije training duurt zoals gebruikelijk een uur en begint om 13.30 uur. Daarna is het in het sprintraceformat tijd voor de kwalificatie, waarmee de startgrid voor de Grand Prix op zondag bepaald wordt. Deze sessie begint om 17.00 uur en is bij een normaal verloop rond 18.00 uur afgelopen.

De zaterdag staat bij het sprintraceformat sinds dit jaar dus volledig in het teken van de sprintrace. De tweede vrije training is komen te vervallen en vervangen door een kwalificatie, waarmee de startopstelling voor de sprintrace later op de dag wordt bepaald. Deze sessie begint om 12.00 uur en is om 12.44 uur afgelopen. De zogenaamde sprint shootout bestaat uit drie segmenten. In vergelijking met de normale kwalificatie zijn deze segmenten iets korter en ook zijn de coureurs verplicht om in ieder segment een vastgestelde bandencompound te gebruiken.