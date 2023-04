Het heeft bijna een maand geduurd, maar dit weekend draaien de Formule 1-bolides weer het asfalt op. Door het wegvallen van de Grand Prix van China ontstond een flink gat tussen de races in Melbourne en Baku. De teams hadden hierdoor alle tijd om de eerste drie races van het F1-seizoen 2023 te evalueren en de zwakke plekken van de nieuwe bolides te verbeteren.

De Formule 1-fan kan komend weekend weer volop genieten, want er staat heel wat actie op het menu. In Azerbeidzjan wordt het eerste sprintraceweekend van het jaar verreden. Dat houdt in dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt, met op zaterdag een korte race over 100 kilometer en op zondag de Grand Prix over 300 kilometer. In de sprintrace zijn ook punten voor de WK-stand te verdienen, dus er staat veel op het spel.

Max Verstappen kan met een goed gevoel afreizen naar Baku. De regerend wereldkampioen heeft een voorsprong in het kampioenschap van 15 punten op teamgenoot Sergio Perez. Fernando Alonso volgt na zijn drie opeenvolgende derde plaatsen al op 24 punten van de Nederlander. Lewis Hamilton staat inmiddels al op 31 punten.

Starttijd F1 Baku 2023

De Grand Prix van Azerbeidzjan 2023 vindt plaats op zondag 30 april. De race begint om 15.00 uur lokale tijd, dat is vanwege het tijdsverschil al om 13.00 uur in Nederland. De coureurs krijgen in totaal 51 ronden over het 6,003 kilometer lange Baku City Circuit voor de kiezen.

Op zaterdag wordt er ook al geracet: de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023. Deze korte wedstrijd gaat om 15.30 uur Nederlandse tijd (17.30 uur lokale tijd) van start. De sprintrace gaat over 17 ronden of maximaal dertig minuten.

Voordat het zo ver is, staan er nog trainingen en een kwalificatie op het programma. De eerste trainingssessie staat op vrijdag om 11.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur lokaal) op het programma. Zoals gebruikelijk duurt de training een uur. Op vrijdag wordt in dit sprintraceformat ook gekwalificeerd voor de Grand Prix op zondag. De kwalificatie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd (17.00 uur lokaal).

De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintrace. In plaats van de vrije training wordt een kwalificatie verreden. Deze staat van 11.30 uur tot 12.30 uur Nederlandse tijd (13.30 uur tot 14.30 uur lokaal) op het programma. Het exacte format is nog niet bekend, maar het lijkt een kortere kwalificatie te worden waarin de coureurs maar tijd hebben voor één run per segment. De sessie bestaat wel uit drie segmenten, waarbij na de eerste twee delen de vijf langzaamste rijders afvallen. De uitslag van deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace die later op zaterdag verreden wordt.

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 28 april Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 28 april Kwalificatie - Q1 15.00u - 15.18u 17.00u - 17.18u Vrijdag 28 april Kwalificatie - Q2 15.25u - 15.40u 17.25u - 17.40u Vrijdag 28 april Kwalificatie - Q3 15.48u - 16.00u 17.48u - 18.00u Zaterdag 29 april Sprint Qualifying 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Zaterdag 29 april Sprintrace 15.30u 17.30u Zondag 30 april GP van Azerbeidzjan 13.00u 15.00u

