De tijd van launches, liveries en luilakken is voorbij. Ook sandbaggen in de zandbak is niet langer mogelijk. Alle Formule 1-teams moeten dit weekend de kaarten op tafel gooien. Na een lange winter waarin iedereen elkaar zand in de ogen probeert te strooien, is het tijd voor de eerste serieuze krachtmeting: de Grand Prix van Bahrein. Nu kan niemand zich meer verschuilen.

Op het Bahrain International Circuit krijgen we de eerste antwoorden op belangrijke vragen. Zetten Max Verstappen en Red Bull Racing de dominante vorm uit 2023 voort? Is McLaren net als eind vorig jaar de grootste uitdager, of komt Aston Martin net als twaalf maanden geleden als grote verrassing uit de bus? En wat kunnen de topteams Ferrari en Mercedes bolwerken? Beide formaties zijn gebrand op eerherstel en hebben in de wintermaanden het nodige veranderd om de sprong naar de top te maken.

Vorig jaar liet Verstappen er geen twijfel over bestaan. De Nederlander was oppermachtig en boekte een overtuigende zege. Teamgenoot Sergio Pérez kwam op ruim elf seconden als tweede over de meet. Fernando Alonso maakte het podium compleet, al gaf hij bijna veertig seconden toe.

Starttijd F1 Bahrein 2024

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 29 februari 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Donderdag 29 februari 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Vrijdag 1 maart 15.30u - 16.30u 13.30u - 14.30u Kwalificatie Vrijdag 1 maart 19.00u - 20.00u 17.00u - 18.00u GP van Bahrein Zaterdag 2 maart 18.00u - 20.00u 16.00u - 18.00u

De Grand Prix van Bahrein 2024 vindt plaats op zaterdag 2 maart. De race gaat om 18.00 uur lokale tijd van start, dat is 16.00 uur in de Nederlandse middag. De race vindt daardoor plaats onder kunstlicht. De coureurs krijgen in totaal 57 ronden over het 5,412 kilometer lange Bahrain International Circuit voor de kiezen.

Let op: de race wordt inderdaad op zaterdag verreden! Dat heeft te maken met de ramadan, die op 10 maart start. Daardoor is de Grand Prix van Saudi-Arabië een dag naar voren gehaald. Omdat er volgens de reglementen altijd een week tussen twee races moet zitten, is ook de seizoensopener in Bahrein een dag naar voren gehaald.

Dat houdt in dat de baanactie in Bahrein al op donderdag begint. Op die dag staan er twee vrije trainingen van een uur gepland. De eerste vrije training begint om 12.30 uur Nederlandse tijd. De tweede sessie gaat om 16.00 uur Nederlandse tijd van start. De actie vervolgt op vrijdag met de laatste vrije training. Deze sessie duurt een uur en begint om 13.30 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie voor de eerste race van het seizoen 2024 staat op vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd (19.00 uur lokaal) op het programma. Een uur later kennen we de startopstelling voor de seizoensopener.