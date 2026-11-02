Formule 1 GP van Brazilië

F1 tijdschema Brazilië 2026: alle tijden van de GP

Hoe laat begint de Formule 1 in Brazilië? Bekijk het volledige programma van de GP op Interlagos, met alle Nederlandse starttijden, de zenders en de weersverwachting.

Romee Verhoeven

Bewerkt: 2 nov 2026, 09:50

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB12

Foto: Clive Mason - Getty Images

De Formule 1 rijdt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 november op het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd. Interlagos is een klassieker op de kalender en staat bekend om het onvoorspelbare weer, dat hier regelmatig een race op zijn kop zet. Hieronder vind je alle tijden, de zenders en de weersverwachting.

De race start zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd.

start zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint zaterdag 7 november om 19.00 uur.

begint zaterdag 7 november om 19.00 uur. Geen sprintweekend: er staan drie vrije trainingen op het programma.

er staan drie vrije trainingen op het programma. Live kijken: Viaplay en F1 TV zenden het raceweekend uit.

Hoe laat begint de Grand Prix van Brazilië?

De Grand Prix van Brazilië begint op zondag 8 november om 18.00 uur Nederlandse tijd. In São Paulo is het dan 14.00 uur. Brazilië loopt vier uur achter op Nederland.

De race telt 71 ronden over een afstand van 305,879 kilometer. Reken op ongeveer anderhalf uur racen, tenzij het weer of incidenten voor vertraging zorgen.

Het volledige F1-tijdschema voor Brazilië 2026

Alle tijden in onderstaande tabel zijn Nederlandse tijden, met daarnaast de lokale starttijd in São Paulo.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Vrije training 1 Vrijdag 6 november 16.30 12.30 Vrije training 2 Vrijdag 6 november 20.00 16.00 Vrije training 3 Zaterdag 7 november 15.30 11.30 Kwalificatie Zaterdag 7 november 19.00 15.00 Grand Prix van Brazilië Zondag 8 november 18.00 14.00

De kwalificatie bestaat uit de gebruikelijke drie delen. Na Q1 vallen de vijf langzaamste coureurs af, na Q2 nog eens vijf. De tien overgebleven rijders strijden vervolgens in Q3 om pole position.

Wat wordt het weer bij de F1 in Brazilië?

Het weer in São Paulo kan tijdens het raceweekend een belangrijke rol spelen. November valt in het regenseizoen en het circuit ligt op ongeveer 800 meter hoogte. Zware regenbuien kunnen daardoor plotseling ontstaan, zelfs wanneer het kort daarvoor nog zonnig was.

Vooral de middagen zijn gevoelig voor buien. Zowel de kwalificatie op zaterdag om 15.00 uur lokale tijd als de race op zondag om 14.00 uur vallen in die periode.

De actuele weersverwachting voor São Paulo wordt hier in aanloop naar het raceweekend bijgewerkt.

Het Autódromo José Carlos Pace

Het circuit van Interlagos is een van de kortste banen op de Formule 1-kalender. De baan is 4,309 kilometer lang, telt vijftien bochten en wordt tegen de klok in gereden.

Direct na de start duiken de coureurs naar beneden richting de beroemde Senna S. Vervolgens loopt het circuit via een aantal technische bochten weer omhoog naar het lange rechte stuk.

De hoogteverschillen, inhaalmogelijkheden en wisselvallige weersomstandigheden maken Interlagos regelmatig het toneel van spectaculaire races.

Waar kijk je de Grand Prix van Brazilië live?

In Nederland is het volledige Formule 1-weekend live te volgen via Viaplay en F1 TV.

Viaplay beschikt over de Nederlandse uitzendrechten en verzorgt de uitzendingen met Nederlands commentaar. F1 TV biedt daarnaast onder meer onboardcamera's en teamradio's.

Aanbieder Wat je krijgt Prijs per maand Viaplay Alle sessies live met Nederlands commentaar €21,99 F1 TV Premium Alle sessies live, onboardcamera's en 4K €17,99 F1 TV Pro Alle sessies live, onboardcamera's en teamradio €11,90 F1 TV Access Samenvattingen en archief, geen live sessies €3,99

Waar gaat het dit weekend nog om?

De wereldtitel bij de coureurs is al beslist. Kimi Antonelli verzekerde zich tijdens de Grand Prix van Mexico van zijn eerste wereldkampioenschap en reist met 380 punten af naar Brazilië.

Achter de Mercedes-coureur is de strijd om de tweede plaats nog spannend. Max Verstappen heeft 261 punten verzameld, gevolgd door Lewis Hamilton met 259 punten, George Russell met 250 punten en Charles Leclerc met 245 punten.

Bij de constructeurs heeft Mercedes met 630 punten de titel al binnen. Ferrari volgt met 504 punten, terwijl Red Bull (380 punten) en McLaren (371 punten) strijden om de derde plaats.

Wie won de Grand Prix van Brazilië in 2025?

Lando Norris won de Grand Prix van Brazilië in 2025. De McLaren-coureur vertrok vanaf poleposition en hield Kimi Antonelli en Max Verstappen achter zich.

Jaar Winnaar Team 2025 Lando Norris McLaren 2024 Max Verstappen Red Bull 2023 Max Verstappen Red Bull 2022 George Russell Mercedes 2021 Lewis Hamilton Mercedes

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