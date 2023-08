F1 tijdschema: De afwijkende tijden van de Dutch GP in Zandvoort

In een paar jaar tijd is de Dutch Grand Prix in Zandvoort uitgegroeid tot een van de hoogtepunten op de F1-kalender. De race is geliefd bij publiek en coureurs. De uitstekende sfeer, de oranje gekleurde tribunes en alle entertainment naast de baan maken het tot een bijzonder evenement. De coureurs en teams komen echter maar voor één ding: punten scoren op de zondag.

Voor de editie van 2023 is overduidelijk wie als torenhoge favoriet naar het circuit in de duinen afreist: Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur is bezig aan een historisch sterke reeks met acht opeenvolgende overwinningen. Met een zege in zijn thuisrace in Zandvoort evenaart hij het record van meeste overwinningen op rij. Dat is momenteel in handen van Sebastian Vettel, eveneens in dienst van Red Bull. En gezien de huidige vorm van zowel de Nederlander als zijn team, lijkt niets hem te kunnen stoppen. De concurrentie zal het onder normale omstandigheden moeten doen met de kruimels, of tovert Mercedes, McLaren of Ferrari iets bijzonders uit de hoge hoed?

Starttijd Dutch GP 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 25 augustus Eerste vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 25 augustus Tweede vrije training 16.00u - 17.00u Zaterdag 26 augustus Derde vrije training 11.30u - 12.30u Zaterdag 26 augustus Kwalificatie 15.00u - 16.00u Zondag 27 augustus Dutch Grand Prix 15.00u

De Grand Prix van Nederland wordt verreden op zondag 27 augustus 2023. De race op het unieke Circuit Zandvoort gaat zoals gebruikelijk om 15.00 uur van start. De coureurs krijgen in totaal 72 ronden over het 4,259 kilometer lange circuit in de duinen voor de kiezen. Het ronderecord is in handen van Lewis Hamilton: hij rondde de baan in 2021 in 1.11.097 seconden.

Voordat het zo ver is, staat er nog heel wat actie op het programma. Op de vrijdag worden zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van een uur verreden. Deze sessies vinden echter een uur eerder plaats dan gebruikelijk bij de meeste Grands Prix. Zo gaat de eerste vrije training om 12.30 uur van start. De tweede sessie van de dag begint om 16.00 uur. Ook op zaterdag is het programma een uur eerder dan we gewend zijn. Dat betekent dat de laatste trainingssessie om 11.30 uur begint. De kwalificatie begint net als de race om 15.00 uur. Rond de klok van 16.00 uur weten we hoe de startopstelling voor de Dutch Grand Prix 2023 eruit ziet.

