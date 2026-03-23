F1 tijden: Volledig tijdschema voor de vroege Grand Prix van Japan

De overwinningen in de eerste twee Grands Prix van 2026 zijn verdeeld onder de Mercedes-coureurs: George Russell eiste de winst op in Australië en de sprintrace in China, waarna Andrea Kimi Antonelli de op een na jongste winnaar in de Formule 1-geschiedenis werd door de GP van China te winnen. Na een weekend rust krijgt de Italiaan dit weekend in Suzuka de kans om meteen weer voor de winst te gaan.

Op het legendarische Suzuka Circuit wordt namelijk de Grand Prix van Japan verreden. Waar deze race decennialang een van de laatste op het programma was, heeft het evenement sinds 2024 een plekje in april. Dat is voor Max Verstappen een prima verandering geweest, want hij heeft de eerste twee edities van de Japanse GP in april op zijn naam geschreven. Kan hij voor een daverende verrassing zorgen door dat in 2026 opnieuw te doen?

Hoe laat begint de F1 GP van Japan 2026?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 27 maart Eerste vrije training 03.30u - 04.30u Vrijdag 27 maart Tweede vrije training 07.00u - 08.00u Zaterdag 28 maart Derde vrije training 03.30u - 04.30u Zaterdag 28 maart Kwalificatie 07.00u - 08.00u Zondag 29 maart Grand Prix van Japan 07.00u - 09.00u

De Formule 1 Grand Prix van Japan wordt verreden op zondag 29 maart 2026. De race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd en is dus opnieuw een vroegertje. Het is dan - door het ingaan van de zomertijd in Europa - 14.00 uur lokale tijd. Er staan 53 ronden op de planning op het 5,807 kilometer lange Suzuka Circuit en zonder lang oponthoud door rode vlaggen of safety cars is rond 8.30 uur Nederlandse tijd duidelijk wie de derde Grand Prix van het seizoen heeft gewonnen.

Er wordt in Japan geen sprintrace afgewerkt door de Formule 1 en dus staan er gewoon drie vrije trainingen op het programma. De eerste twee oefensessies worden op vrijdag 27 maart 2026 afgewerkt. De eerste training begint om 3.30 uur Nederlandse tijd (11.30 uur lokaal), om 7.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal) gevolgd door VT2.

De derde en laatste vrije training wordt zaterdag 28 maart 2026 verreden. Deze sessie begint wederom om 3.30 uur Nederlandse tijd (11.30u lokale tijd). Om 7.00 uur begint vervolgens de strijd om de pole-position tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan. Tegen de klok van 8.00 uur Nederlandse tijd is dan duidelijk wie de pole voor zich heeft opgeëist.