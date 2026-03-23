F1 tijden: Volledig tijdschema voor de vroege Grand Prix van Japan

Formule 1
GP van Japan
F1 tijden: Volledig tijdschema voor de vroege Grand Prix van Japan

Bezzecchi grijpt WK-leiding: "Moeten met beide benen op de grond blijven"

MotoGP
GP van Brazilië
Bezzecchi grijpt WK-leiding: "Moeten met beide benen op de grond blijven"

Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

MotoGP
GP van Brazilië
Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

Moto2
Goiânia
Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?
Special feature
Formule 1 GP van Japan

F1 tijden: Volledig tijdschema voor de vroege Grand Prix van Japan

De Formule 1 rondt het trio Aziatische races af met een bezoek aan het legendarische Suzuka. Bekijk hier het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Japan.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De overwinningen in de eerste twee Grands Prix van 2026 zijn verdeeld onder de Mercedes-coureurs: George Russell eiste de winst op in Australië en de sprintrace in China, waarna Andrea Kimi Antonelli de op een na jongste winnaar in de Formule 1-geschiedenis werd door de GP van China te winnen. Na een weekend rust krijgt de Italiaan dit weekend in Suzuka de kans om meteen weer voor de winst te gaan.

Op het legendarische Suzuka Circuit wordt namelijk de Grand Prix van Japan verreden. Waar deze race decennialang een van de laatste op het programma was, heeft het evenement sinds 2024 een plekje in april. Dat is voor Max Verstappen een prima verandering geweest, want hij heeft de eerste twee edities van de Japanse GP in april op zijn naam geschreven. Kan hij voor een daverende verrassing zorgen door dat in 2026 opnieuw te doen?

Hoe laat begint de F1 GP van Japan 2026?

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 27 maart Eerste vrije training 03.30u - 04.30u
Vrijdag 27 maart Tweede vrije training 07.00u - 08.00u
Zaterdag 28 maart Derde vrije training 03.30u - 04.30u
Zaterdag 28 maart Kwalificatie 07.00u - 08.00u
Zondag 29 maart Grand Prix van Japan 07.00u - 09.00u

De Formule 1 Grand Prix van Japan wordt verreden op zondag 29 maart 2026. De race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd en is dus opnieuw een vroegertje. Het is dan - door het ingaan van de zomertijd in Europa - 14.00 uur lokale tijd. Er staan 53 ronden op de planning op het 5,807 kilometer lange Suzuka Circuit en zonder lang oponthoud door rode vlaggen of safety cars is rond 8.30 uur Nederlandse tijd duidelijk wie de derde Grand Prix van het seizoen heeft gewonnen.

Er wordt in Japan geen sprintrace afgewerkt door de Formule 1 en dus staan er gewoon drie vrije trainingen op het programma. De eerste twee oefensessies worden op vrijdag 27 maart 2026 afgewerkt. De eerste training begint om 3.30 uur Nederlandse tijd (11.30 uur lokaal), om 7.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal) gevolgd door VT2.

De derde en laatste vrije training wordt zaterdag 28 maart 2026 verreden. Deze sessie begint wederom om 3.30 uur Nederlandse tijd (11.30u lokale tijd). Om 7.00 uur begint vervolgens de strijd om de pole-position tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan. Tegen de klok van 8.00 uur Nederlandse tijd is dan duidelijk wie de pole voor zich heeft opgeëist.

Bezzecchi grijpt WK-leiding: "Moeten met beide benen op de grond blijven"

MotoGP
GP van Brazilië
Bezzecchi grijpt WK-leiding: "Moeten met beide benen op de grond blijven"

Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

MotoGP
GP van Brazilië
Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië
Vorig artikel 130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Bekijk meer