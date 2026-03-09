F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China

De Grand Prix van Australië is pas net achter de rug, maar veel tijd om bij te komen hebben de teams en coureurs niet. Het Formule 1-circus reist namelijk meteen door naar het Shanghai International Circuit, waar het tweede raceweekend van het seizoen staat te wachten: de Grand Prix van China. Bovendien is Shanghai - net als vorig jaar - het decor voor de eerste sprintrace van 2026. Er valt dus meer dan genoeg te beleven, maar wanneer vinden de verschillende sessies plaats?

Hoe laat begint de F1 GP van China 2026 in Shanghai?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 13 maart Eerste vrije training 04.30u - 05.30u Vrijdag 13 maart Sprintkwalificatie 08.30u - 09.14u Zaterdag 14 maart Sprint 04.00u - 05.00u Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08.00u - 09.00u Zondag 15 maart Grand Prix van China 08.00u - 10.00u

De Formule 1 Grand Prix van China wordt verreden op zondag 15 maart 2026. De race in Shanghai begint vroeg voor de Nederlandse fans, want om 8.00 uur doven de startlichten. Dat is 15.00 uur lokale tijd. Er staan 56 ronden op het programma op het 5,451 kilometer lange Shanghai International Circuit. Zonder oponthoud door rode vlaggen is rond 9.30 uur bekend wie de tweede Grand Prix van 2026 heeft gewonnen.

In Shanghai werkt F1 ook de eerste sprintrace van het jaar af. Dat gebeurt op zaterdag 14 maart 2026. Dit houdt in dat er een aangepast weekendformat wordt gehanteerd met slechts één vrije training op vrijdag 13 maart 2026. Deze begint al om 4.30 uur Nederlandse tijd, oftewel 11.30 uur lokale tijd. Later op vrijdag volgt om 8.30 uur Nederlandse tijd (15.30 uur lokaal) de kwalificatie voor de sprintrace.

De korte race, waarin negentien ronden gereden moeten worden, is om 4.00 uur Nederlandse tijd de opening van het programma op zaterdag. Daarna worden de parc fermé-condities opgeheven en mogen de teams aan de auto's werken totdat de kwalificatie begint. Deze staat gepland voor 8.00 uur Nederlandse tijd.