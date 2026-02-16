Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 Wintertest Bahrein II

F1 tijden: Het tijdschema voor de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein

Voor de tweede week op rij is het Bahrain International Circuit de gastheer van een Formule 1-wintertest. In dit artikel vind je alle informatie over wanneer de F1-teams in actie komen in Bahrein.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Met de vijfdaagse shakedown in Barcelona en de eerste officiële wintertest in Bahrein achter de rug is de allerlaatste fase van de voorbereiding op het Formule 1-seizoen 2026 aangebroken. Deze week staan de laatste drie testdagen gepland voordat de jaargang op 8 maart geopend wordt met de Grand Prix van Australië.

De plaats van handeling voor de tweede en laatste officiële F1-wintertest van 2026 is opnieuw het Bahrain International Circuit, net zoals dat vorige week het geval was bij de eerste officiële test. Toen kwamen de teams en coureurs van woensdag tot en met vrijdag in actie en dat is deze week opnieuw zo. De test vindt dus plaats van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 februari.

Nadat de focus in de shakedown lag op het verhelpen van kinderziekte, werd de focus vorige week in Bahrein al meer verlegd naar de prestaties. Dat gaat in de tweede wintertest al helemaal het geval zijn, al is nu ook al bekend dat de resultaten aan het einde van de testweek geen enkele garantie geven met betrekking tot de pikorde tijdens de eerste Grand Prix. De test belooft hoe dan ook interessant te worden, dus zorg dat je niets mist!

Hoe laat begint de tweede F1-wintertest in Bahrein?

Testdag Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+3)
Woensdag 18 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u
Donderdag 19 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u
Vrijdag 20 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u

Voor de drie testdagen op 18, 19 en 20 februari 2026 hanteert de Formule 1 telkens hetzelfde programma. Dit houdt in dat er elke dag van 10.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd getest mag worden door de teams. Vanwege het tijdverschil vinden de tests plaats tussen 08.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd.

Wel is er tussendoor een lunchpauze van één uur, waardoor de renstallen per saldo iedere dag acht uur kunnen testen. In de praktijk geeft dit de F1-teams de kans om problemen of schade uit de ochtendsessie te verhelpen, of de auto om te bouwen voor een coureurswissel.

