F1 tijden: Hoe laat begint de sprintrace in Oostenrijk?

Na back-to-back sprintraces in China en Miami keerde de Formule 1 voor vier races weer terug naar het gebruikelijke format. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk staat er weer een korte wedstrijd op zaterdag op het programma. Volgens de nieuwe opzet betekent dat dat de actie op zaterdag begint met de race over honderd kilometer, waarna later in de middag de kwalificatie voor de Grand Prix wordt verreden. Gezien de kleine onderlinge verschillen tussen topteams Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes lijkt het een zenuwslopend weekend te worden. Zeker ook omdat het circuit nabij Spielberg zeer kort is en daarom elke honderdste van een seconde een of meer posities kan opleveren.

Hoe laat is de F1 sprintrace in Oostenrijk?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 28 juni Vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 28 juni Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u Zaterdag 29 juni Sprintrace 12.00u - 13.00u Zaterdag 29 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 30 juni GP van Oostenrijk 15.00u - 17.00u

De sprintrace van het Grand Prix-weekend in Oostenrijk begint vandaag om 12.00 uur. De race gaat over 24 ronden of maximaal 60 minuten. De startopstelling wordt bepaald op basis van de uitslag van de sprint kwalificatie die op vrijdagmiddag is verreden. In 2023 werd er ook een sprintrace verreden op de Red Bull Ring. De race vond destijds plaats op een opdrogende baan, waarbij het hele veld op intermediates stond. Max Verstappen won overtuigend en reed in 24 ronden ruim 21 seconden weg bij zijn eerste achtervolger: teamgenoot Sergio Pérez. Carlos Sainz eindigde de sprintrace als derde, voor de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso.