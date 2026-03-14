F1 tijden: Hoe laat begint de Formule 1-sprintrace in China vandaag?
De eerste van zes sprintraces in het Formule 1-seizoen 2026 wordt vandaag verreden op het Shanghai International Circuit, bekijk hier hoe laat de korte race voor de Chinese Grand Prix begint.
Nog geen week nadat het Formule 1-seizoen 2026 werd geopend met de Grand Prix van Australië, staat in China alweer het tweede raceweekend voor de deur. Veel tijd om het Shanghai International Circuit te leren kennen in de nieuwe generatie F1-bolides is er niet, want de Grand Prix van China is meteen het eerste sprintweekend.
Dit betekent dat er vrijdag slechts één vrije training wordt afgewerkt, voordat later op die dag de sprintkwalificatie plaatsvindt. Het zaterdagse programma wordt vervolgens afgetrapt met de sprintrace, waarna later op de dag ook de reguliere kwalificatie wordt verreden. Wie gaat met de winst aan de haal in de eerste van zes sprintraces in 2026?
Starttijd sprintrace F1 China vandaag
De sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van China staat gepland voor zaterdag 14 maart 2026. De korte race, die een lengte van ongeveer 100 kilometer heeft, begint al om 4.00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 11.00 uur in Shanghai. Zonder oponthoud door lange safety car-fases of rode vlaggen is rond 4.30 uur duidelijk wie de eerste sprintwinnaar van 2026 is.
|Datum
|Sessie
|Tijden (CET)
|Vrijdag 13 maart
|Eerste vrije training
|04.30u - 05.30u
|Vrijdag 13 maart
|Sprintkwalificatie
|08.30u - 09.14u
|Zaterdag 14 maart
|Sprint
|04.00u - 05.00u
|Zaterdag 14 maart
|Kwalificatie
|08.00u - 09.00u
|Zondag 15 maart
|Grand Prix van China
|08.00u - 10.00u
Vorig jaar organiseerde de Formule 1 ook een sprintrace op het Shanghai International Circuit. Destijds boekte Lewis Hamilton zijn enige succes van 2025 door zijn sprintpole om te zetten in een overtuigende zaterdagse zege. Op bijna zeven seconden werd Oscar Piastri als tweede afgevlagd, met Max Verstappen op bijna tien seconden als nummer drie. George Russell en Charles Leclerc completeerden de top-vijf in de eerste sprintrace van 2025.
