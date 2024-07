Na het zinderende slot van de Grand Prix van Oostenrijk hebben Max Verstappen en Lando Norris vandaag de kans om revanche te nemen. De laatste horde van de triple header vindt plaats op het iconische circuit van Silverstone. Er is heel wat gezegd en geschreven over de race op de Red Bull Ring, maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in het Formule 1-seizoen 2024. Komen de twee kemphanen elkaar opnieuw tegen op de baan, of zien we Max Verstappen weer als vanouds domineren? Of komt er een verrassing uit de hoge hoed van Mercedes of Ferrari?

Hoe laat begint de F1-race op Silverstone?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Vrijdag 5 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 5 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 6 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 6 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Zondag 7 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u - 18.00u 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Groot-Brittannië op het unieke circuit van Silverstone begint op zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 15.00 uur lokale tijd. Daarmee begint de race een uurtje later dan gewoonlijk. De coureurs rijden 52 ronden over het 5,891 kilometer lange circuit op het voormalig vliegveld. Dat brengt de totale raceafstand op 306,198 kilometer. Het ronderecord is een 1.27.097 en staat sinds 2020 op naam van Max Verstappen. De Red Bull-coureur won ook de editie van 2023. Hij bleef na een spannende strijd Lando Norris in de McLaren drie seconden voor. Lewis Hamilton was de tweede Brit op het podium door in de Mercedes naar de derde plaats te rijden. Oscar Piastri en George Russell completeerden de top-vijf.