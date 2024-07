F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van Hongarije?

Na de spectaculaire triple-header staat vandaag de eerste horde van het laatste tweeluik voor de zomerstop op het programma: de Grand Prix van Hongarije. En net als de voorbije races belooft het ook op de krappe Hungaroring weer een spektakel te worden. Er hangen immers heel wat vragen boven de markt. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing toeslaan met het nieuwe pakket aan updates? Of kan McLaren eindelijk eens een foutloos weekend afwerken en met de winst naar huis gaan? En hoe zit het met de vorm van Mercedes en Ferrari? Het merk met de ster won de afgelopen twee races, maar werd wel geholpen door clashes en de wisselvallige omstandigheden. Bij de Scuderia hoopt men het lek boven te hebben na het niet-werkende updatepakket. Kortom: voldoende redenen om op zondagmiddag in te schakelen!

Mis niets van het F1-seizoen 2024 met Viaplay: bekijk de prijzen en acties hier!

Hoe laat begint de F1-race in Hongarije?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 19 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 19 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 20 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 20 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 21 juli Grand Prix van Hongarije 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Hongarije op de historische Hungaroring staat vandaag om 15.00 uur gepland. In totaal moeten de rijders liefst 70 ronden over het 4,381 kilometer lange circuit afleggen. Dat maakt een totale raceafstand van 306,630 kilometer. Het ronderecord uit de race staat sinds 2020 op naam van Lewis Hamilton met een 1.16.627. De Brit voelt zich uitstekend thuis op de bochtige omloop nabij Boedapest: hij won deze race liefst acht keer. De laatste zege dateert alweer uit 2020. De afgelopen twee edities werden gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander bleef Lando Norris voor. Het gat aan de finish was meer dan een halve minuut. Sergio Pérez eindigde als derde, voor Hamilton en Oscar Piastri in de tweede McLaren.

Video: Lando Norris sloopt trofee van Max Verstappen tijdens podiumceremonie