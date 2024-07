F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van Oostenrijk?

Aan spektakel geen gebrek op de Red Bull Ring. Na twee kwalificaties met minimale onderlinge verschillen en een korte race op zaterdag staat vandaag het hoofdmaal op het programma. Wie gaat er in de Grand Prix van Oostenrijk met de winst vandoor? Gezien de kleine onderlinge verschillen tussen de topteams is het lastig om een voorspelling te doen. Een klein foutje kan bepalend zijn. Inhalen is echter goed mogelijk op de korte Red Bull Ring, dus een mindere startpositie hoeft nog niet te betekenen dat een goed resultaat uitgesloten is.

Hoe laat begint de F1-race in Oostenrijk?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 28 juni Vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 28 juni Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u Zaterdag 29 juni Sprintrace 12.00u - 13.00u Zaterdag 29 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 30 juni GP van Oostenrijk 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Oostenrijk gaat om 15.00 uur van start. De coureurs krijgen 71 ronden over het 4,318 kilometer lange circuit voor de kiezen. Door de korte ronde is het qua totale racetijd - zonder onderbrekingen door een safety car of rode vlag - een van de kortste races van het jaar. Vorig jaar werd Max Verstappen na 1 uur en 25 minuten als winnaar afgevlagd. De Nederlander bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc vijf seconden voor. Sergio Pérez completeerde het podium.