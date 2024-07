F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Spa?

Na zeven opeenvolgende pole-positions in de eerste zeven Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2024, stond Max Verstappen in de zes daaropvolgende races nog slechts eenmaal op P1. En een ding is zeker: ook op Spa-Francorchamps begint de regerend wereldkampioen niet vanaf de best mogelijke startpositie. De Nederlander heeft namelijk een gridstraf gekregen voor zijn motorwissel, waardoor hij naar achteren verwezen wordt op de startopstelling. Desondanks is de kwalificatie van groot belang: hoe beter Verstappen presteert, hoe minder impact de gridstraf van tien posities zal hebben. Toch belooft het bij voorbaat een interessante race te worden met Verstappen die door het veld naar voren moet zien te komen.

Hoe laat is de F1-kwalificatie voor de GP van België op Spa?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 26 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 26 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 27 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 27 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 28 juli Grand Prix van België 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps begint vanmiddag om 16.00 uur. Zonder rode vlaggen of langdurige onderbrekingen duurt de strijd om de pole-position ongeveer een uur. De weersverwachtingen geven echter een flinke regenkans aan, dus het valt niet uit te sluiten dat de kwalificatie een of meerdere keren stilgelegd wordt. In 2023 klokte Max Verstappen de snelste tijd in de kwalificatie, maar werd hij door een versnellingsbakwissel teruggezet naar de zesde startpositie. Charles Leclerc vertrok daardoor vanaf pole-position, met naast zich Sergio Pérez. Lewis Hamilton en Carlos Sainz begonnen op de tweede rij.

Een F1-kwalificatiesessie bestaat uit drie segmenten. Het eerste deel, Q1 genaamd, duurt achttien minuten. Na het vallen van de vlag blijven de vijf langzaamste rijders achter in de pitbox. Na een korte pauze begint Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. Wederom vallen de vijf langzaamste rijders af. De top-tien gaat in Q3, met een lengte van twaalf minuten, op jacht naar de beste startposities.

Voordat de kwalificatie op het programma staat, wordt nog eenmaal een uur getraind. Deze sessie staat om 12.30 uur op het schema.