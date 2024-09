F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Singapore?

Al jaren wordt de Grand Prix van Singapore op het unieke Marina Bay Circuit gezien als een van de zwaarste raceweekends van het jaar. Dat heeft meerdere redenen. Zo zijn de omstandigheden slopend, met hoge temperaturen en een enorme luchtvochtigheid. Bovendien wordt er in de lokale avond gereden, waardoor de teams en rijders proberen zo veel mogelijk het Europese tijdschema aan te houden. Dat betekent dat men pas rond lunchtijd opstaat en bij het gloren van de ochtend terugkeert naar het hotel. Tot slot hebben de rijders geen moment rust op het lange en zeer bochtige circuit, waardoor er nauwelijks tijd is om op adem te komen. Kortom: spektakel gegarandeerd!

Hoe laat is de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Vrijdag 20 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Vrijdag 20 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zaterdag 21 september Derde vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 21 september Kwalificatie 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zondag 22 september GP van Singapore 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Circuit begint vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 21.00 uur in de lokale avond. De sessie vindt dus plaats onder kunstlicht, wat zorgt voor schitterende plaatjes. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen - in Singapore zeker niet uitgesloten - duurt de strijd om de pole-position een uur. In 2023 pakte Ferrari-coureur Carlos Sainz de pole voor de race. Hij klokte een 1.30.984 en was daarmee 0,072 seconde sneller dan George Russell in de Mercedes. Charles Leclerc en Lando Norris bezetten de tweede startrij. Max Verstappen had het gehele weekend problemen met de balans van zijn RB19 en begon de race als elfde.

Tijdens de kwalificatie in de Formule 1 strijden de coureurs in drie segmenten (Q1, Q2 en Q3) om hun startpositie voor de race te bepalen. In Q1 hebben alle coureurs 18 minuten om hun snelste tijd neer te zetten. De vijf traagste rijders vallen af en starten achteraan op de grid. In Q2 gaan de overgebleven vijftien coureurs de baan op voor een sessie van 15 minuten, waarbij opnieuw de vijf langzaamste worden uitgeschakeld. In de laatste ronde, Q3, hebben de resterende tien coureurs 12 minuten om de snelste tijd te rijden. De coureur met de snelste ronde verovert de pole-position, terwijl de rest wordt gerangschikt op basis van hun snelste tijden.

Eerder op de dag staat de laatste vrije training op het programma. Deze sessie gaat om 11.30 uur Nederlandse tijd van start en duurt een uur.