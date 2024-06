F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Oostenrijk?

Na de sprintrace (starttijd 12.00 uur) kunnen de Formule 1-fans zich opmaken voor nog meer actie op de Red Bull Ring. De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk staat namelijk in de middag op het programma. Het belooft een waar spektakelstuk te worden. De onderlinge verschillen tussen topteams Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes zijn de afgelopen weken flink kleiner geworden. Met name McLaren presteert de voorbije weken uitstekend, terwijl ook Ferrari op de Red Bull Ring goed uit de voeten zou moeten kunnen. Bovendien is het een zeer kort circuit, waardoor elk foutje genadeloos wordt afgestraft. Wie gaat er in de strijd om honderdsten met de pole vandoor?

Hoe laat is de F1 kwalificatie in Oostenrijk?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 28 juni Vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 28 juni Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u Zaterdag 29 juni Sprintrace 12.00u - 13.00u Zaterdag 29 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 30 juni GP van Oostenrijk 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk staat gepland om 16.00 uur. De strijd om de pole-position wordt volgens het normale format beslecht. Dat houdt in dat er drie segmenten zijn van respectievelijk 18, 15 en 12 minuten. Na de eerste twee delen vallen de vijf langzaamste rijders af, waarna de top-tien gaat strijden om de best mogelijke startposities. In 2023 noteerde Max Verstappen in alle drie de segmenten de snelste tijd. Zijn 1.04.391 in Q3 was voldoende voor de pole-position. Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz sloten aan als tweede en derde, voor de Britten Lando Norris en Lewis Hamilton.