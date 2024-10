F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Mexico?

Na het sprintraceweekend in Austin keert de Formule 1 op Mexicaanse bodem terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat de zaterdag volledig in het teken staat van de kwalificatie voor de Grand Prix. De strijd om de pole-position belooft op voorhand een spektakelstuk te worden. Een rondje over het Autódromo Hermanos Rodríguez duurt minder dan tachtig seconden, waardoor iedere honderdste het verschil kan maken.

Hoe laat is de F1-kwalificatie in Mexico?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -6) Vrijdag 25 oktober Eerste vrije training 20.30u - 21.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 25 oktober Tweede vrije training 00.00u - 01.30u 16.00u - 17.30u Zaterdag 26 oktober Derde vrije training 19.30u - 20.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 26 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 15.00u - 16.00u Zondag 27 oktober Grand Prix van Mexico 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint op zaterdagavond pas om 23.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 15.00 uur in de lokale middag in Mexico-Stad. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen duurt de strijd om de pole een uur. In 2023 ging de pole-position naar Charles Leclerc, die teamgenoot Carlos Sainz en Max Verstappen nipt voor bleef. De top-drie stond binnen een tiende van elkaar. Gezien de kleine onderlinge verschillen, en de spanning in de strijd om de wereldtitels, zijn verrassingen dit jaar zeker niet uitgesloten.

Tijdens de kwalificatie in de Formule 1 strijden de coureurs in drie fases (Q1, Q2 en Q3) om hun startpositie voor de race te bepalen. In Q1 krijgen alle coureurs 18 minuten de tijd om hun snelste ronde neer te zetten. De vijf langzaamste vallen af en starten achteraan op de grid. Vervolgens gaan de overgebleven vijftien coureurs door naar Q2, een sessie van 15 minuten, waarin opnieuw de vijf traagste worden geëlimineerd. In Q3 strijden de tien snelste coureurs gedurende 12 minuten om de beste rondetijd. Degene met de snelste ronde wint de pole-position, terwijl de rest wordt gerangschikt op basis van hun snelste tijden.

Eerder op de dag vindt de laatste vrije training plaats, die om 18.30 uur Nederlandse tijd begint (11.30 uur lokaal) en een uur duurt.