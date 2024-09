F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Monza?

Na het bochtige Circuit Zandvoort, waar alles draaide om downforce, is het Formule 1-circus dit weekend te gast op het Autodromo Nazionale Monza. De verschillen kunnen bijna niet groter zijn. In Italië draait het namelijk allemaal om topsnelheid. Slechts een paar razendsnelle knikken verbinden de lange rechte stukken. Inhalen is dan ook goed mogelijk op het iconische circuit, waardoor de kwalificatie van minder groot belang is. Toch willen de toppers natuurlijk zo ver mogelijk vooraan vertrekken. Slaat McLaren opnieuw toe, of kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing de vorm van eerder dit seizoen hervinden? En wat kan Ferrari in de thuisrace?

Mis niets van het F1-seizoen 2024 met Viaplay: bekijk de prijzen en acties hier!

Hoe laat is de F1-kwalificatie voor de GP van Italië op Monza?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 30 augustus Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 30 augustus Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 31 augustus Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 31 augustus Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 1 september Grand Prix van Italië 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op het iconische Autodromo Nazionale Monza vindt vanmiddag plaats om 16.00 uur. De strijd om de pole-position duurt onder normale omstandigheden - dus zonder rode vlaggen en neutralisaties - ongeveer een uur. De weersverwachtingen geven volop zon en hoge temperaturen aan, dus de coureurs mogen zich opmaken voor een heet middagje. In 2023 noteerde Carlos Sainz de snelste kwalificatietijd. Hij rondde het 5,793 kilometer lange circuit met een gemiddelde snelheid van liefst 259,730 kilometer per uur. Max Verstappen klokte op 0,013 seconden de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc op 0,054 van de Nederlander. George Russell sloot op drie tienden aan als vierde.

In de Formule 1-kwalificatie strijden de coureurs in drie sessies (Q1, Q2, en Q3) om de startposities voor de race. In Q1 krijgen alle coureurs 18 minuten om hun snelste ronde te rijden. De vijf langzaamste coureurs worden uitgeschakeld en starten achteraan de grid. In Q2 gaan de overgebleven 15 coureurs de baan op voor een sessie van 15 minuten. Opnieuw worden de vijf langzaamste coureurs geëlimineerd. In Q3 strijden de laatste 10 coureurs in een sessie van 12 minuten voor de pole-position. De snelste coureur krijgt de eerste startplek, gevolgd door de anderen op basis van hun snelste tijden.

Voordat de kwalificatie op het programma staat, wordt nog eenmaal een uur getraind. Deze sessie staat om 12.30 uur op het schema.