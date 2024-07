F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Hongarije?

De Formule 1-zomerstop is bijna in zicht. Nog ‘even’ een double-header in Hongarije en België afwerken en dan kan het circus genieten van een welverdiende pauze. Voordat het zo ver is, moet er toch echt nog gepresteerd worden. De komende twee races zullen duidelijk maken of we een zinderende tweede seizoenshelft tegemoet kunnen zien. Als eerste horde staat het Grand Prix-weekend op de historische Hungaroring op het programma. Inhalen is op het bochtige en krappe circuit nagenoeg onmogelijk, waardoor een goede uitgangspositie van groot belang is. De kwalificatie op zaterdagmiddag belooft dan ook zeer belangrijk, en daardoor zeer interessant te worden.

Hoe laat is de F1 kwalificatie voor de GP van Hongarije?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 19 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 19 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 20 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 20 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 21 juli Grand Prix van Hongarije 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije staat op zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur op het programma. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen weten we iets na 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet. In 2023 verraste Lewis Hamilton door de pole-position op te eisen, 0,003 seconde voor Max Verstappen. Lando Norris en Oscar Piastri claimden namens McLaren de tweede startrij.

De Formule 1-kwalificatie bestaat uit drie segmenten. In Q1 komen alle rijders in actie om een snelle tijd te klokken. Hier hebben ze achttien minuten de tijd voor, waarna de vijf langzaamste coureurs afvallen. Na een korte pauze begint Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. Wederom blijven de vijf langzaamste coureurs achter in de pits. Na een korte break gaan de tien snelste rijders in Q3 op jacht naar de best mogelijke uitgangsposities. Dit segment duurt twaalf minuten.

Eerder op de dag staat de laatste vrije training op het programma. Deze sessie begint om 12.30 uur en duurt een uur.