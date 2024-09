F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Baku?

De Formule 1 is begonnen aan het eerste deel van een spectaculair tweeluik. Dit weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het bloedsnelle stratencircuit in hartje Baku op het programma, volgende week vindt de iconische nachtrace in Singapore plaats. In beide gevallen is een foutje zo gemaakt en staan de onverbiddelijke muren heel dichtbij.

Hoewel inhalen op het lange rechte stuk van het Baku City Circuit goed mogelijk is, is een goede startpositie van groot belang. Zit je klem achter een langzamere voorganger, dan kun je alsnog veel tijd verliezen. Bovendien is de kans op een (virtual) safety car aanzienlijk op het unieke stratencircuit. Wie begint er met de beste kaarten aan de race en pakt de pole-position?

Hoe laat is de F1-kwalificatie in Baku?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +4) Vrijdag 13 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 13 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 14 september Derde vrije training 10.30u - 11.30u 12.30u - 13.30u Zaterdag 14 september Kwalificatie 14.00u - 15.00u 16.00u - 17.00u Zondag 15 september GP van Azerbeidzjan 13.00u - 15.00u 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku begint vanmiddag al om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dat is twee uur eerder dan gebruikelijk. Dat komt door het tijdsverschil met Baku: lokale tijd begint de kwalificatie om 16.00 uur. In 2023 stond deze race al in april op het programma. Bovendien was het destijds een sprintraceweekend. De pole-position voor de Grand Prix ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc, die de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez achter zich hield. Carlos Sainz en Lewis Hamilton completeerden de top-vijf.

In de Formule 1-kwalificatie strijden de coureurs in drie segmenten (Q1, Q2 en Q3) om hun startposities voor de race. Tijdens Q1 hebben alle coureurs 18 minuten de tijd om hun snelste ronde te rijden. De vijf langzaamste coureurs worden geëlimineerd en starten achteraan op de grid. In Q2 krijgen de overgebleven 15 coureurs 15 minuten om een tijd op de klokken te zetten, waarna opnieuw de vijf langzaamste uitgeschakeld worden. In Q3 gaan de laatste 10 coureurs de baan op voor een 12-minuten durende sessie, waarbij de snelste rijder pole-position verdient. De overige coureurs worden op volgorde van hun snelste tijden ingedeeld.

Voorafgaand aan de kwalificatie is er nog één trainingssessie van een uur, die om 10.30 uur (12.30 uur lokale tijd) op het programma staat.