F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Austin?

Het is een drukke dag voor de Formule 1-coureurs en -teams. Eerst staat de sprintrace op het programma, met later op de dag de kwalificatie voor de Grand Prix. De eerste punten van het weekend kunnen gescoord worden in de korte race over honderd kilometer, maar het draait natuurlijk vooral om de GP op zondag. Daar kunnen de grote tikken worden uitgedeeld. Een goede uitgangspositie is daarvoor van groot belang. Wie gaat er met de pole-position vandoor op het Circuit of the Americas? Voor de Nederlandse fan belooft het een latertje te worden, gezien de starttijd van de kwalificatie.

Hoe laat is de F1-kwalificatie in Austin?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -5) Vrijdag 18 oktober Eerste vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 18 oktober Sprint kwalificatie 23.30u - 00.14u 16.30u - 17.14u Zaterdag 19 oktober Sprintrace 20.00u - 20.30u 13.00u - 13.30u Zaterdag 19 oktober Kwalificatie 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 20 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

Na de sprintrace staat ook nog de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. De strijd om de pole-position begint om 00.00 uur Nederlandse tijd, 17.00 uur lokale tijd in Austin. Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen weten we rond de klok van 01.00 uur hoe de startopstelling voor de race op het Circuit of the Americas eruit ziet. In 2023 pakte Charles Leclerc namens Ferrari de pole-position. Lando Norris noteerde de tweede tijd, acht duizendsten voor Lewis Hamilton. Carlos Sainz en George Russell maakten de top-vijf compleet, Max Verstappen moest vanaf de zesde plaats komen.