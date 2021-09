F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van Rusland?

De triple header die de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021 aftrapte stelde geenszins teleur. Eerst was er de verregende race in Spa met de halve punten, vervolgens het oranjefeest in Zandvoort en daarna een nieuwe clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Monza. De teams en coureurs hebben een weekje kunnen bijkomen en maken zich nu op voor de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap 2021.

Na de iconische en uitdagende circuits in Spa, Zandvoort en Monza staat er aankomend weekend een minder aansprekende baan op het programma: het Sochi Autodrom in Rusland. Het semi-stratencircuit is aangelegd op het terrein waar in 2014 de Olympische Winterspelen plaatsvonden. Veel uitstraling heeft de baan niet en bovendien is inhalen uitermate lastig. Niet alle coureurs kijken daarom met evenveel enthousiasme uit naar de volgende race.

Verstappen begint met een voorsprong van vijf punten aan het raceweekend. In het verleden was Mercedes oppermachtig in Sochi: het merk met de ster won alle voorgaande zeven edities. Hamilton zal iets uit de hoge hoed moeten toveren om zijn rivaal punten af te snoepen. De Sochi Autodrom lijkt daar de ideale gelegenheid voor. Verstappen heeft een gridstraf van drie posities voor de aanrijding op Monza achter zijn naam staan, en pakt mogelijk een gridstraf met een nieuwe motor. Kortom, weer heel wat ingrediënten voor een interessant weekend.

Starttijden F1 Rusland

Na het sprintrace-experiment op Monza keert de Formule 1 in Rusland weer terug naar het gebruikelijke schema, zij het een uur eerder vanwege het tijdsverschil met Sochi. De eerste vrije training op vrijdag begint daardoor al om 10.30 uur, de tweede trainingssessie begint om 14.00 uur. Zoals gebruikelijk duren deze trainingen een uur. Op zaterdag wordt van 11.00 uur tot 12.00 uur nogmaals getraind, waarna om 14.00 uur de kwalificatie op het programma staat. De Grand Prix van Rusland 2021 gaat om 14.00 uur van start.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 24 september 10.30u-11.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 24 september 14.00u-15.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 25 september 11.00u-12.00u 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 25 september 14.00u-14.18u 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 25 september 14.25u-14.40u 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 25 september 14.48u-15.00u 15.48u-16.00u Race Zondag 26 september 14.00u 15.00u