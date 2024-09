Voor de tweede horde van het tweeluik reist de Formule 1 van het ene naar het andere stratencircuit. Na het spectaculaire weekend op het Baku City Circuit in Azerbeidzjan staat dit weekend de Grand Prix van Singapore op het programma. De unieke nachtrace vormt in veel opzichten een uitdaging voor mens en machine. Zo wordt er pas laat in de lokale avond gereden, waardoor de teams en rijders het Europese dag-en-nachtritme aan proberen te houden. Dat houdt in dat ze pas in de middag opstaan en ontbijten, en diep in de nacht pas weer terugkeren naar hun hotel. Daarnaast zorgt de hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen voor een enorme fysieke uitdaging. Tot slot het circuit: de ene bocht is nog niet klaar of de volgende wacht alweer. Er is nauwelijks tijd om bij te komen op het lange en zware circuit. Het is qua gemiddelde snelheid een van de langzaamste races van het jaar, waardoor de race vaak richting de maximale racetijd van twee uur kruipt.

Door de vele uitdagingen is een verrassing nooit ver weg in Singapore. Vorig jaar kende Red Bull Racing een belabberd weekend in Singapore en was dit de enige race van het gehele jaar die niet door de formatie uit Milton Keynes werd gewonnen. Gezien de moeite die de RB20 heeft met hobbelige circuits, en de vorm van concurrenten McLaren, Ferrari en Mercedes, is de kans op een overwinning van Max Verstappen of Sergio Pérez niet heel groot. Maar het verleden heeft al uitgewezen: in Singapore kan werkelijk álles gebeuren.

Hoe laat begint F1 in Singapore?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Vrijdag 20 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Vrijdag 20 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zaterdag 21 september Derde vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 21 september Kwalificatie 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zondag 22 september GP van Singapore 14.00u - 16.00u 20.00u - 22.00u

De Grand Prix van Singapore 2024 op het Marina Bay Circuit vindt plaats op zondag 22 september. De race start om 14.00 uur Nederlandse tijd, dat is 20.00 uur in de lokale avond. De race vindt plaats onder kunstlicht. De coureurs krijgen liefst 62 ronden over het 4,94 kilometer lange circuit voor de kiezen. Door de lage gemiddelde snelheid is dit qua duur een van de langste races van het seizoen. In 2023 werd de race gewonnen door Carlos Sainz, ten koste van Lando Norris en Lewis Hamilton.

Het Grand Prix-weekend trapt op vrijdag af met twee vrije trainingen van een uur. De eerste sessie begint om 11.30 uur Nederlandse tijd (17.30 uur lokale tijd). De tweede sessie gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start. Deze training is belangrijk, want hij vindt plaats op dezelfde tijd - en daardoor onder vergelijkbare omstandigheden - als de kwalificatie: 15.00 uur Nederlandse tijd (21.00 uur lokaal). Op zaterdag krijgen de rijders vanaf 11.30 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur de tijd om te trainen. Om 15.00 uur in de middag staat de cruciale kwalificatie op het programma. Aangezien inhalen in de nauwe straten zeer lastig is, is een goede uitgangspositie van groot belang.