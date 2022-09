Het Formule 1-circus heeft Europa achter zich gelaten en begint in Azië aan de slotfase van het seizoen 2023. Na een afwezigheid van twee seizoenen keert de koningsklasse van de autosport terug in Singapore. De avondrace stond in 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis niet op het programma. Tot grote blijdschap van velen is de unieke Grand Prix terug op de kalender. En dit jaar staat er veel op het spel: Max Verstappen heeft hier zijn eerste matchpoint om voor het tweede opeenvolgende jaar tot wereldkampioen gekroond te worden.

Video: Zo wordt Max Verstappen in Singapore wereldkampioen

De afgelopen jaren zorgde de race onder het kunstlicht voor heel wat spektakel. Zo was dit in 2008 het beginpunt van de crashgate, waarbij Nelson Piquet Junior de opdracht kreeg om zijn Renault in de muur te parkeren zodat teamgenoot Fernando Alonso kon winnen. Ook de startcrash tussen Max Verstappen en beide Ferrari’s in 2017 staat menig fan nog helder voor de geest. Wie gaat er dit jaar met de winst vandoor? We weten het zondagmiddag.

Starttijd Grand Prix van Singapore 2022

De Formule 1 Grand Prix van Singapore 2022 op het Marina Bay Street Circuit vindt plaats op zondag 2 oktober. De wedstrijd gaat om 20.00 uur lokale tijd van start, dat is 14.00 uur in de middag in Nederland. De race heeft een lengte van 61 ronden van 5,063 kilometer en is door het bochtige karakter en de kans op incidenten qua tijdsduur doorgaans een van de langste races van het jaar.

Voordat er geracet wordt, staat er nog aardig wat actie op het programma. Op vrijdag wordt zoals gebruikelijk tweemaal een uur getraind. Deze sessies beginnen Nederlandse tijd om 12.00 uur en 15.00 uur. Op zaterdag melden de rijders zich vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur op de baan voor de laatste trainingsminuten. Om 15.00 uur gaat de kwalificatie van start, dat is 21.00 uur lokale tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 30 september 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Tweede vrije training Vrijdag 30 september 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Derde vrije training Zaterdag 1 oktober 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 1 oktober 15.00u - 15.18u 21.00u - 21.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 1 oktober 15.25u - 15.40u 21.25u - 21.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 1 oktober 15.48u - 16.00u 21.48u - 22.00u Grand Prix van Singapore Zondag 2 oktober 14.00u 20.00u