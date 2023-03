Wat menig Formule 1-expert al vreesde na de wintertest werd in de seizoensopener bevestigd: Red Bull Racing is een klasse apart. Max Verstappen reed op het Bahrain International Circuit overtuigend naar de pole-position en kwam op zondag geen moment in gevaar. Teamgenoot Sergio Perez reed op gepaste afstand naar de tweede plaats: een ideale start van het nieuwe jaar voor de formatie uit Milton Keynes.

Extra pijnlijk voor grootmachten Ferrari en Mercedes is dat Aston Martin momenteel de grootste uitdager van Red Bull Racing lijkt. Fernando Alonso zette een ijzersterke opmars neer, passeerde de topteams alsof het niets was en reed zo naar het podium. In Maranello en Brackley heeft afgelopen week heel wat spoedoverleg plaatsgevonden: hoe moet het verder en hoe kan het tij worden gekeerd? Met name bij Mercedes moeten harde beslissingen genomen worden. Het merk met de ster was in grote delen van de race een seconde per ronde langzamer dan winnaar Verstappen.

Komend weekend gaat het Formule 1-seizoen 2023 verder met de tweede ronde: de Grand Prix van Saudi-Arabië op het razendsnelle en listige Jeddah Corniche Circuit. Een totaal ander circuit dan in Bahrein, waar elk klein foutje wordt afgestraft door de onverbiddelijke muren. Met ijzingwekkende topsnelheden op de krappe baan, veel DRS-zones en razendsnelle knikken is spektakel gegarandeerd.

Starttijd Grand Prix van Saudi-Arabië 2023

De Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië vindt dit jaar plaats op zondag 19 maart. De race begint om 20.00 uur lokale tijd, dat is 18.00 uur Nederlandse tijd. De GP wordt verreden op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit en voert de coureurs 50 ronden lang over het 6,174 kilometer lange circuit.

Voordat het zo ver is, wordt er nog uitgebreid getraind. Op vrijdag staan er twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste sessie begint om 14.30 uur Nederlandse tijd (16.30 uur lokaal), de tweede training gaat om 18.00 uur van start. Op zaterdag kunnen de coureurs en teams vanaf 14.30 uur Nederlandse tijd een uur lang de puntjes op de i zetten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië vindt zaterdagavond om 18.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur lokaal) plaats.

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 maart Eerste vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Vrijdag 17 maart Tweede vrije training 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Zaterdag 18 maart Derde vrije training 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q1 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q2 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Zaterdag 18 maart Kwalificatie - Q3 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Zondag 19 maart GP van Saudi-Arabië 18.00u 20.00u Tim Coronel hoopt op tweestrijd Verstappen en Alonso: "Zelfde soort karakters"