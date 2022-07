Na de Grand Prix van Groot-Brittannië reist het Formule 1-circus direct door naar de Red Bull Ring. Daar staat aankomend weekend de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. De race in de Stiermarkse bergen draait al vele jaren uit in een oranjefeest met vele duizenden Nederlandse fans op de tribunes. De toeschouwers kunnen dit jaar genieten van nóg meer spektakel, want de Formule 1 maakt dit weekend gebruik van een sprintraceweekend.

In 2021 experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met het nieuwe concept. Tijdens drie Grands Prix werd een extra race op zaterdag verreden. Deze korte race over honderd kilometer moest voor extra spektakel zorgen. Dit jaar wilde de F1-organisatie tijdens liefst zes evenementen het nieuwe format uitproberen, maar daar staken de teams vanuit kostenoverwegingen een stokje voor. Uiteindelijk werd gekozen voor drie races met een sprintraceformat: de Grands Prix van Emilia-Romagna, Oostenrijk en later in het jaar Brazilië. Wel zijn er meer punten te verdienen voor de winnaar.

Starttijd Grand Prix van Oostenrijk 2022

De Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring vindt plaats op zondag 10 juli 2022. De race begint om 15.00 uur.

In Oostenrijk maakt de Formule 1 gebruik van het sprintraceformat. Dat houdt in dat er op zaterdag een korte race over 100 kilometer op het programma staat. Deze wedstrijd begint om 16.30 uur. Voor die tijd vindt er op zaterdagmiddag om 12.30 uur nog een vrije training van een uur plaats. Door de race op zaterdag is de kwalificatie naar voren gehaald. Deze vindt al op vrijdagmiddag plaats en begint om 17.00 uur. De coureurs hebben voor die tijd slechts een uur de tijd om te trainen en een afstelling te vinden. De eerste vrije training op vrijdag staat om 13.30 uur gepland.

Datum Sessie Tijden Vrijdag 8 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q1 17.00u - 17.18u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q2 17.25u - 17.40u Vrijdag 8 juli Kwalificatie - Q3 17.48u - 18.00u Zaterdag 9 juli Tweede vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 9 juli Sprintrace 16.30u - 17.00u Zondag 10 juli Grand Prix van Oostenrijk 15.00u