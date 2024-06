Na het raceweekend in Barcelona is er geen tijd om bij te komen voor het F1-circus. Komend weekend staat de tweede horde van deze triple header op het programma: de Grand Prix van Oostenrijk. Het circuit in Spielberg verandert elk jaar in een zee van oranje door de vele Verstappen-fans. Zij kunnen genieten van extra veel spektakel want voor de derde maal dit jaar staat er een sprintrace op het programma. Dat houdt in dat het format van het weekend flink overhoop gegooid wordt. In onderstaand schema vind je alle tijden.

Hoe laat begint F1 in Oostenrijk?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 28 juni Vrije training 12.30u - 13.30u Vrijdag 28 juni Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u Zaterdag 29 juni Sprintrace 12.00u - 13.00u Zaterdag 29 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 30 juni GP van Oostenrijk 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Oostenrijk vindt plaats op zondag 30 juni. De race op de Red Bull Ring in Spielberg gaat om 15.00 uur van start. In totaal moeten de rijders 71 ronden over het 4,318 kilometer lange circuit volbrengen. Dat brengt de totale raceafstand op 306,452 kilometer. Het ronderecord staat sinds 2020 op naam van Carlos Sainz met 1.05.619.

In Oostenrijk staat er weer een sprintrace op het programma. Dat houdt in dat de coureurs op vrijdag slechts een uur de tijd hebben om de juiste afstelling te vinden. Deze enige vrije training begint om 12.30 uur. Later op de dag, om 16.30 uur, staat de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag op het programma.

De eerste race van het weekend vindt op zaterdag om 12.00 uur plaats. De korte race over honderd kilometer duurt onder normale omstandigheden ongeveer een half uur. Om 16.00 uur in de middag wordt de kwalificatie verreden. De uitslag hiervan bepaalt zoals gebruikelijk de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.