Met vier overwinningen, vijf pole-positions en twee snelste raceronden laat Max Verstappen er geen twijfel over bestaan wie dit seizoen tot wereldkampioen gekroond gaat worden. Ook het eerste sprintweekend in China bracht de Red Bull-coureur niet van zijn stuk. Aankomend weekend staat er wederom een sprintrace op het programma, maar ditmaal aan de andere kant van de wereld. Het zonnige Miami is de locatie voor het zesde Grand Prix-weekend van het Formule 1-seizoen 2024. Alle ogen zijn gericht op de Nederlander, of kan er toch iemand verrassen?

Hoe laat begint F1 in Miami?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT -4) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 3 mei Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Vrijdag 3 mei Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u 22.30u - 23.14u Zaterdag 4 mei Sprintrace 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Zaterdag 4 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 5 mei Grand Prix van Miami 16.00u - 18.00u 22.00u - 00.00u

De Grand Prix van Miami 2024 wordt verreden op zondag 5 mei. De race begint om 16.00 uur in de lokale middag, dat is pas om 22.00 uur in Nederland. De Grand Prix heeft een lengte van 57 ronden op het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome in Florida. Dat brengt de totale raceafstand op 308,484 kilometer. Het ronderecord staat met een 1.29.708 op naam van Max Verstappen en dateert uit 2023, het tweede jaar dat de race in Miami plaatsvond.

In Miami staat bovendien de tweede sprintrace van het F1-seizoen op het programma. Daardoor is het schema weer flink overhoop gegaan. De korte race over honderd kilometer (19 kilometer of maximaal 60 minuten) wordt op zaterdag verreden. Deze wedstrijd begint om 18.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokaal).

Vanwege het sprintformat wordt er op vrijdag slechts een uur getraind. Deze sessie begint om 18.30 uur in de Nederlandse avond (12.30 uur lokale tijd). Later op de avond, om 22.30 uur Nederlandse tijd, staat de kwalificatie voor de sprintrace op het programma. Deze sessie bestaat net als de normale kwalificatie uit drie segmenten, maar deze zijn iets korter. Daardoor is rond 23.15 uur bekend hoe de startopstelling voor de sprintrace er uitziet. De kwalificatie voor de Grand Prix vindt op zaterdag na de sprintrace plaats. De strijd om de pole-position begint om 22.00 uur Nederlandse tijd (16.00 uur lokaal).