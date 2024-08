F1 tijden: Tijdschema van de Grand Prix van Italië in Monza

Het Formule 1-circus zakt na de Dutch GP in Zandvoort zo’n 1200 kilometer zuidwaarts af richting Monza. Daar staat de Grand Prix van Italië op het programma. Hoewel Zandvoort en Monza allebei iconische old school circuits zijn, zijn er verder weinig overeenkomsten. In de Nederlandse duinen draaide alles om downforce op de bochtige en krappe omloop. In Italië gaat het enkel over topsnelheid op de vele lange rechte stukken van de Autodromo.

De F1-race in Monza heeft in het verleden al veel spektakel opgeleverd. De rechte stukken zijn ideaal voor slipstreamen, waardoor de verschillen vaak klein blijven. En met de kleine onderlinge marges tussen de topteams belooft het nog spannender te worden. Slaan Max Verstappen en Red Bull Racing net als in 2023 toe, of komt McLaren weer ijzersterk voor de dag? En wat kan Ferrari op haar thuisbaan? Of tovert Mercedes weer iets moois uit de hoge hoed?

Hoe laat begint F1 in Monza?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 30 augustus Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 30 augustus Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 31 augustus Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 31 augustus Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 1 september Grand Prix van Italië 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Italië 2024 op het Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op zondag 1 september. De race gaat om 15.00 uur in de middag van start. De coureurs krijgen 53 ronden over het 5,793 kilometer lange circuit voor de kiezen. Dat brengt de totale raceafstand op 306,720 kilometer. Vanwege de hoge gemiddelde snelheid is dit qua tijd - afgezien van eventuele safety cars of rode vlaggen - een van de kortste races van het jaar. In 2023 raffelde Max Verstappen 51 ronden af in minder dan vijf kwartier. Vanwege het stilvallen van Yuki Tsunoda in de opwarmronde, en een afgebroken startprocedure, vonden er twee extra opwarmronden plaats. Daardoor werd de race met twee ronden ingekort tot 51 ronden.

In Italië houdt men vast aan het gebruikelijke weekendformat. Dat betekent dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. De eerste training begint om 13.30 uur, de tweede sessie gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag wordt er tussen 12.30 en 13.30 uur nogmaals getraind, waarna om 16.00 uur de kwalificatie begint. Onder normale omstandigheden en zonder groot oponthoud weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de Grand Prix van Italië 2024 eruit ziet.