F1 tijden: Tijdschema van het Formule 1-weekend in Hongarije

Na de triple header Spanje-Oostenrijk-Groot Brittannië heeft het Formule 1-circus een weekje de tijd gehad om op adem te komen. Met de zomerstop in zicht staan er nog back-to-back races in Hongarije en België op het programma. Twee totaal verschillende circuits, waar heel andere aspecten bepalend zijn voor de rangorde. Dit weekend wordt er geracet op de historische Hungaroring nabij Boedapest. De krappe en bochtige baan wordt vaak gekscherend ‘Monaco zonder muren’ genoemd. Veel bochten vloeien in elkaar over en dat vereist veel neerwaartse druk, waardoor er Monaco-achtige downforceniveaus nodig zijn. Er is maar één kort recht stuk om even bij te komen en waar het mogelijk is om in te halen.

Met de huidige onderlinge verschillen belooft het een zinderend weekend te worden. De Red Bull RB20 is in handen van Max Verstappen nog altijd goed voor topprestaties, maar McLaren lijkt het gat gedicht te hebben. Bij Mercedes zijn de verwachtingen eveneens hoog na de zeges in Oostenrijk en Groot-Brittannië. En wat kan Ferrari? De Scuderia is bezig aan een moeizame reeks, maar was eerder dit jaar overtuigend de beste in de nauwe straten van Monaco. Kortom: voldoende redenen om het weekend nauwgezet te volgen!

Hoe laat begint F1 in Hongarije?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 19 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 19 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 20 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 20 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 21 juli Grand Prix van Hongarije 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Hongarije op de historische Hungaroring wordt verreden op zondag 21 juli 2024. De race begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, er is geen sprake van tijdsverschil. De coureurs moeten liefst 70 ronden over het korte circuit van 4,381 kilometer volbrengen. Dat brengt de totale raceafstand op 306,630 kilometer. Het ronderecord uit de race is een 1.16.627 op naam van Lewis Hamilton. Dit staat al sinds 2020. De race werd vorig jaar gewonnen door Max Verstappen.

In Hongarije houdt men het gebruikelijke schema aan. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen op het programma staan. Beide sessies duren een uur. De eerste training begint om 13.30 uur, de tweede sessie gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag krijgen de coureurs de laatste kans om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie en de race. De laatste vrije training begint om 12.30 uur en duurt wederom een uur.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije staat op zaterdagmiddag gepland. De strijd om de pole-position gaat om 16.00 uur van start. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen weten we kort na de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.