De zomerpauze is eindelijk in zicht voor de Formule 1-teams en -coureurs. Het einde van de bomvolle maand juli, met liefst vier Grands Prix in een tijdsbestek van vijf weken, is aanstaande. Nog eenmaal moet iedereen zich opladen voor een belangrijk raceweekend, voordat er genoten kan worden van een rustpauze van drie weken. De fabrieken moeten verplicht twee weken dicht, zodat de teamleden ook echt tot rust kunnen komen. Maar voordat het zo ver is, moet eerst de Grand Prix van Hongarije nog tot een goed einde gebracht worden.

De Formule 1-race op de historische Hungaroring staat al sinds 1986 op de kalender. Toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone bracht de sport voor het eerst achter het IJzeren Gordijn. Sindsdien staat de baan, in al die jaren ook nauwelijks veranderd, onafgebroken op het programma. In 2021 leverde de Hongaarse GP een zeer verrassende winnaar op: Esteban Ocon hield in de opdrogende omstandigheden het hoofd koel na een fikse startcrash waarbij Valtteri Bottas en beide Red Bulls betrokken waren. Lewis Hamilton had goede kaarten in handen, maar een strategische fout bij de herstart - waarbij het gehele veld de pits in kwam voor slicks - leverde een surreëel beeld op: enkel de Brit stond op de grid. Uiteindelijk klom hij nog op tot de tweede stek.

Starttijd Grand Prix van Hongarije 2022

De Formule 1 Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring vindt plaats op zondag 31 juli 2022. De race start zoals gebruikelijk om 15.00 uur en gaat over 70 ronden op het 4,381 kilometer lange circuit.

Op vrijdag staan er zoals gewoonlijk twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste sessie start om 14.00 uur, de tweede training begint om 17.00 uur. Op zaterdag wordt er tussen 13.00 uur en 14.00 uur voor de laatste maal getraind. Op zaterdagmiddag wordt vanaf 16.00 uur gekwalificeerd voor de Grand Prix op de Hungaroring. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling eruit ziet.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 29 juli 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 29 juli 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 30 juli 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 30 juli 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 30 juli 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 30 juli 16.48u - 17.00u Grand Prix van Hongarije Zondag 31 juli 15.00u