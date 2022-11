Het zijn mooie tijden voor Max Verstappen, Red Bull Racing en hun fans. Na de wereldtitel bij de rijders in Japan en de constructeurstitel in Amerika verbeterde de Nederlander in Mexico een bijzonder record: de meeste overwinningen in een seizoen. Gezien de huidige topvorm is het vooral de vraag wie Verstappen in de laatste twee Grands Prix van het seizoen van de zege kan houden. Mercedes en Ferrari doen wat ze kunnen, maar komen simpelweg tekort. Komt daar tijdens het sprintraceweekend in Brazilië verandering in?

In de afgelopen jaren heeft Max Verstappen heel wat ijzersterke races neergezet op Braziliaanse bodem, met als hoogtepunt de zege in 2019. Vorig jaar ging de winst naar Lewis Hamilton na een indrukwekkend weekend. De Brit werd na de kwalificatie uit de uitslag gehaald vanwege een te grote opening van de DRS. Vanaf de twintigste stek werkte hij zich in de sprintrace op naar P5, waarna hij door een ICE-wissel weer werd teruggezet tot P10. Vanaf die positie sneed hij met de nieuwe motor als een warm mes door de boter en boekte een van zijn mooiste zeges, gevolgd door Verstappen en Valtteri Bottas. Krijgen we dit jaar weer een duel tussen de twee grootheden van de sport?

Starttijd Grand Prix van Brazilië 2022

De Formule 1 Grand Prix van Brazilië 2022 op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos wordt verreden op zondag 13 november. De race gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is om 19.00 uur in de Nederlandse avond. De race gaat over 71 ronden op het 4,309 kilometer lange circuit.

In Brazilië vindt de derde en laatste sprintrace van het F1-seizoen 2022 plaats. Dat houdt in dat er volgens een ander schema gereden wordt. Op vrijdag staat om 16.30 uur Nederlandse tijd de eerste vrije training op het programma. Deze duurt zoals gebruikelijk een uur. Om 20.00 uur wordt vervolgens al de kwalificatie verreden. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace op zaterdag. Om 16.30 uur Nederlandse tijd wordt op zaterdag eerst nog de tweede vrije training van een uur verreden. Om 20.30 uur staat vervolgens de sprintrace op het programma. Deze race heeft een lengte van 24 ronden of dertig minuten. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 11 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 11 november 20.00u - 20.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 11 november 20.25u - 20.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 11 november 20.48u - 21.00u 16.48u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 12 november 16.30u - 17.30u 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 12 november 20.30u - 21.00u 16.30u - 17.30u Grand Prix van Brazilië Zondag 13 november 19.00u 15.00u